Визит в Николаев, усиление ПВО и ситуация на фронте: главное из обращения Зеленского

Каждый новый день – важный шаг к победе.

Сегодня, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область и Николаев. В частности, были проведены совещания с военными.

Об этом украинский лидер сказал в традиционном обращении 20 октября.

Ряд важных вопросов

Как сообщил президент, он пообщался с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, руководителем Генштаба Сергеем Шапталой, командующими ОСУВ "Одесса" Андреем Гнатовым и командующим Морской пехотой Юрием Содолем, руководителем Госпогранслужбы генералом Сергеем Дейнекой.

"Особый формат, узкий круг. Относительно ситуации в Херсоне и области, в целом на Юге, а также в Донецкой области — прежде всего Авдеевка. Спасибо всем нашим ребятам, которые мощно держат оборону и день за днем уничтожают оккупанта. На днях российские потери действительно поражают, и именно такие потери кафира нужны Украине. Обсудили также Купянское направление на Харьковщине", – сказал Зеленский.

Кроме того, он провел совещание в Николаеве с руководителями области, города, военными и правоохранителями по защите региона, нашей инфраструктуры и украинских портов и коридоров в Черном море.

"Проанализировали и социальные вопросы, которые важны для Николаева и городов и сел области: энергетика, обеспечение теплом, водоснабжение в Николаев и область, качество воды, предоставляемой городу, социальная поддержка людей, экономическая работа – все то, что действительно требует внимания на всех уровнях власти", – отметил Зеленский.

Был заслушан важный доклад областного руководителя СБУ по защите Николаева и области от диверсионной активности России и коллаборантов. Президент поблагодарил их за работу.

Особое внимание он уделил защите неба от российских бомб и ракет. "Работаем, чтобы усилить ПВО. Спасибо всем в мире, кто помогает", – подытожил Владимир Зеленский.

Ранее речь шла о том, что Владимир Зеленский посетил Херсонщину.

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