Визит Джоли в Херсон и Николаев: с кем встретилась и что сказала актриса

Анджелина Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев. Там она провела время с медиками, семьями и волонтерами.

Об этом сообщили в благотворительной организации Legacy of War Foundation.

Джоли пообщалась с людьми, повседневная жизнь которых проходит под постоянной угрозой ударов дронами, обстрелов и мин, что делает большие районы опасными для возвращения. Она видела, как в некоторых частях города над дорогами общего использования были установлены сетки для противодействия БпЛА.

«Жители Николаева и Херсона каждый день живут в опасности, но они отказываются сдаваться. В то время как правительства всего мира отвращаются от защиты гражданского населения, их сила и поддержка друг друга поражают. После почти трех лет конфликта видно истощение, но столь же заметна и решительность. Семьи хотят безопасности, мира и возможности восстановить свою жизнь», — заявила Анджелина Джоли.

Визит прокомментировали и местные власти. По словам заместителя председателя Херсонской ОВА Александра Толоконникова, это очень важно.

«Мы очень благодарны за это, за то, что такие люди приезжают, потому что иногда кажется, что о нас забыли, но мы видим, что нет. После ее визита намного увеличится и помощь, и упоминания о Херсоне. Мы теперь знаем, что мы не сами, — заметил Толоконников.

Ранее стало известно о приезде Джоли в Херсон. Информация распространялась в СМИ, но не имела подтверждения. О визите звезды писали блоггер Игорь Лаченков, а также — «Николаевский Ваньок».

Начальник МВА Яроала Шенько сделал особый подарок актрисе — она получила памятный жетон города.

«Это уникальная монета. Мы очень хотели, чтобы она была у вас», — сказал Ярослав Шанько и передал подарок звезде.