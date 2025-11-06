- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1014
- Время на прочтение
- 1 мин
Визит Джоли в Украину: какая судьба водителя актрисы, задержанного сотрудниками ТЦК
Водителя из кортежа голливудской актрисы Анджелины Джоли, задержанного ТЦК Николаевской области, еще не отпустили.
Задержанный мужчина из кортежа Анджелины Джоли до сих пор находится в ТЦК. Его «выпустили из подвала».
Об этом сообщил его товарищ в Instagram.
Предварительно, Дмитрий Пищиков, задержанный, имел необходимые документы и заключение ВЛК.
«Я здесь еще. Хотя из подвала выпущен пока решается», — сообщил Пищиков.
Собеседник иронически прокомментировал ситуацию: «Братан, ты уже легенда».
Пищиков добавил, что надеется поскорее закрывать собрание после выхода из ТЦК.
Напомним, 5 ноября вблизи Николаевской ТЦК вместе с полицией остановили авто из кортежа Анджелины Джоли.
По данным источников ТСН.ua в командовании Сухопутных войск ВСУ, мужчину по сопровождению актрисы якобы «пригласили» в ТЦК для установления личности. Сообщения о «силовом задержании» охранника опровергли. Ранее появилась неофициальная информация, что мужчина является офицером запаса.
Позже уточнили, что мужчина не охранник Джоли, а водитель кортежа. Его имя — Дмитрий. Он является тренером по боевому самбо из Кропивницкого.
Как рассказал брат задержанного, у него была задача продемонстрировать благотворительницы реалии, поэтому ехал как волонтер.