Визит Джоли в Украину: какая судьба водителя актрисы, задержанного сотрудниками ТЦК

Дмитрий Пищиков в ТЦК

Задержанный мужчина из кортежа Анджелины Джоли до сих пор находится в ТЦК. Его «выпустили из подвала».

Об этом сообщил его товарищ в Instagram.

Предварительно, Дмитрий Пищиков, задержанный, имел необходимые документы и заключение ВЛК.

«Я здесь еще. Хотя из подвала выпущен пока решается», — сообщил Пищиков.

Собеседник иронически прокомментировал ситуацию: «Братан, ты уже легенда».

Пищиков добавил, что надеется поскорее закрывать собрание после выхода из ТЦК.

Напомним, 5 ноября вблизи Николаевской ТЦК вместе с полицией остановили авто из кортежа Анджелины Джоли.

По данным источников ТСН.ua в командовании Сухопутных войск ВСУ, мужчину по сопровождению актрисы якобы «пригласили» в ТЦК для установления личности. Сообщения о «силовом задержании» охранника опровергли. Ранее появилась неофициальная информация, что мужчина является офицером запаса.

Позже уточнили, что мужчина не охранник Джоли, а водитель кортежа. Его имя — Дмитрий. Он является тренером по боевому самбо из Кропивницкого.

Как рассказал брат задержанного, у него была задача продемонстрировать благотворительницы реалии, поэтому ехал как волонтер.