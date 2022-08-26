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Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю — Минэнергетики

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Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю — Минэнергетики

Фото: Энергоатом

Визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС запланирован на следующую неделю.

Однако оккупанты уже сейчас создают препятствия для посещения станции.

Об этом сообщает советница министра энергетики Лана Зеркаль в эфире "Радио НВ".

"На следующей неделе запланирован визит миссии МАГАТЭ, и сейчас решаются все логистические маршруты, как они будут добираться. Несмотря на то, что россияне согласились, что миссия будет ехать через территорию Украины, они искусственно сейчас создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта учитывая ситуацию вокруг него", — рассказала Зеркаль.

По словам советника министра энергетики, главной целью визита миссии МАГАТЭ является контролирование ситуации на станции и принятие необходимых мер, чтобы обезопасить Европу и весь мир от возможной катастрофы.

Напомним, по состоянию на 9:00 26 августа 2022 года все шесть энергоблоков Запорожской АЭС уже вторично отключены от сети.

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