Визит на Юг, борьба с непогодой и цели на фронте: главное из обращения Зеленского

Сегодня, 29 ноября, Владимир Зеленский находился в основном на Юге страны, где уделил большое внимание вопросам безопасности, защиты нашего государства и его граждан. Также состоялось совещание с военными по ключевым целям и потребностям. В частности, речь идет о поставках оружия партнерами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Имел сегодня возможность передать государственные награды для отличившихся воинов", – сказал он.

Последствия непогоды в Украине

Как отметил лидер, он с руководителями областей, наиболее пострадавших от удара непогоды, было проведено соответствующее совещание. Речь идет об Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской областях. Отчитались и министры внутренних дел, энергетики, инфраструктуры. Зеленский отметил работу наших специалистов и поблагодарил всех, кто в эти дни работал, чтобы возобновить движение на дорогах и электроснабжении.

"Все спасатели ГСЧС, Национальная полиция, Национальная гвардия, коммунальные службы – спасибо всем вам", – подчеркнул он.

Важно сегодня увеличение количества ремонтных бригад и техники, чтобы как можно быстрее обеспечить людей электричеством. Если необходимо, подчеркнул президент, будут привлечены силы ГСЧС и энергетиков из других регионов, где не было проблем с непогодой. Кроме того, во всех областях должно быть достаточно "пунктов несокрушимости", чтобы справиться в условиях любой чрезвычайной ситуации – будь то погодной или безопасной.

Одесса

совещание с военными – ПВО для города, области, украинских черноморских портов и экспортного коридора;

ситуация с поставкой тепла – четко ясно, что нужно для восстановления котельной, которая была повреждена из-за непогоды;

центр помощи переселенцам – лидер пообщался с гражданами, эвакуированными из Сектора Газы.

Николаев

разговор с датскими партнерами – они работают в городе над восстановлением;

встреча со студентами и студентками местных вузов – президент пообщался с молодежью, которая учится в Украине и ради Украины, отметив, что были обсуждены взрослые вопросы и искренние эмоции.

Херсон

защита города и области – руководители представили результаты в строительстве укрытий и соответствующие планы, которые еще будут реализованы.

"Мы делаем все, чтобы все наше государство, все наши люди стали крепче и всегда были свободными. Я благодарю всех, кто заботится о нашем государстве, наших людях! Спасибо тебе, Одесса, Николаев, Херсон. Спасибо вам за этот день. Слава нашему крепкому народу!", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский получил новый титул от Politico.

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