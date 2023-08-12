Визит начальника Штаба обороны Великобритании: Залужный рассказал детали

Главнокомандующий ВСУ ознакомил партнера с ситуацией на фронте.

В Киев пришел начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин. Это очередная конструктивная встреча с нашими британскими партнерами.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Что известно

Как отметил Залужный, во время встречи провели работу на одном из пунктов управления и обсудили насущные нужды украинского войска.

"Подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями", — заметил генерал.

Залужный поблагодарил партнеров за поддержку. "Продолжаем бороться с российским агрессором ради Победы", – подчеркнул он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли рассказал о наступлении ВСУ. Он заметил, что продолжаются тяжелые бои.

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