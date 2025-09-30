Визит Навроцкого в Киев: Сибига назвал сроки и важность для Украины

Сибига подтвердил скорый визит Навроцкого в Киев

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об ожиданиях по поводу скорого визита президента Польши Кароля Навроцкого в Киев.

В интервью Укринформу министр подчеркнул, что Киев надеется принять польского лидера «в короткой перспективе».

По словам Сибиги, для дальнейшего укрепления добрососедских отношений между странами этот визит «очень важен». Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский открыт к диалогу. В подтверждение этого Сибига вспомнил недавний телефонный разговор между двумя президентами, состоявшийся накануне визита Навроцкого в Вашингтон.

Также Сибига отметил, что в вопросе поисково-эксгумационных работ уже «достигнут существенный прогресс», и работа между украинской и польской командами будет продолжена.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий недавно, во время выступления на сессии Генассамблеи ООН, акцентировал внимание на том, что Польша вновь столкнулась с проявлениями российского империализма и впервые со времен Второй мировой войны была вынуждена открыть огонь по враждебным целям на своей территории.

В то же время Кароль Навроцкий заявил о своей готовности встретиться с главой России Владимиром Путиным, если от этого будет зависеть безопасность Польши.