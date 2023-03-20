Визит Путина в Мариуполь: аналитики объяснили, что этим хотел показать диктатор

Путин попытался ответить Международному уголовному суду на ордер на арест за военные преступления.

Президент России Владимир Путин использовал свой первый визит во временно оккупированный Мариуполь, чтобы показать себя как лидера, участвующего в военных действиях на фоне бурной реакции в российском информационном пространстве и опасений будущего украинского контрнаступления на юге.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Путин посетил оккупированный город для того, чтобы создать образ неуязвимости. Он решил посетить именно Мариуполь, поскольку тот был захвачен еще в мае 2022 года. Город находится вдали от линии фронта, российские войска и оккупационные чиновники уже ввели там жесткие меры безопасности", – говорится в сообщении.

Скорее всего, Путин намеревался ответить на ордер МКС на его арест за причастность к военным преступлениям, связанным с депортацией украинских детей, по меньшей мере, 1 тысячу из которых российские чиновники депортировали только из Мариуполя.

Российский диктатор пытался представить свою роль в депортации детей и разрушении Мариуполя как не подпадающей под юрисдикцию международного сообщества, а себя – как находящегося в безопасности от украинских военных.

Что известно о визите Путина в Мариуполь

Президент России Владимир Путин приехал в Мариуполь Донецкой области, который российская армия разбомбила после полномасштабного вторжения в Украину. Главу РФ сопровождал замглавы российского правительства Марат Хуснуллин.

Диктатор прилетел к оккупированному россиянами городу вертолетом. После чего якобы объехал несколько районов города, "памятные места" и здание театра.

Пользователи Сети подозревают, что в украинский город приехал не российский президент, а его двойник, ведь лицо российского лидера на видео выглядит странно.

За Путиным "плачет" Гаага - что дальше? | Андрей Костин

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