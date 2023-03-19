Визит Путина в Мариуполь: что известно о поездке диктатора на место собственных преступлений (фото, видео)

Во вторник утром, 19 марта, российские пропагандисты сообщили, что президент России Владимир Путин приехал во временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области – город, который российская армия разбомбила после полномасштабного вторжения в Украину. Главу РФ сопровождал замглавы российского правительства Марат Хуснуллин.

Позже в Сети начали появляться видео и фото его "визита" в город.

ТСН.ua собрал все, что известно о приезде кремлевского диктатора в Мариуполь.

По данным пропагандистов, Путин прилетел в Мариуполь вертолетом, а также якобы объехал автомобилем несколько районов города, "делая остановки". Российский диктатор проинспектировал "строительство микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений, а также осмотрел береговую линию Мариуполя".

Фото: Associated Press

На опубликованных видео видно, как Владимир Путин ездит по ночному городу и посещает Мариупольскую филармонию, из которой убрали клетки, для фейкового трибунала над пленными бойцами Вооруженных сил Украины.

Российские пропагандисты также показали встречу Путина с жителями Мариуполя.

Согласно информации СМП, диктатор побывал в микрорайоне "Невский", где оккупанты построили несколько многоквартирных домов для мариупольцев, и выслушал слова "благодарности от людей".

Однако уже позже СМИ частично узнали людей, радостно встречавших президента России. В Сети сразу начали писать, что это традиционно подставные персонажи.

Так, женщиной, которая благодарила Путина "за победу", оказалась Ирина Волосатова.

"Раньше проживала с родителями в моем доме... Со всей своей семьей обокрали всю нашу квартиру, не пускала мою маму пройти в собственную квартиру, квартиру соседки сверху тоже размородерили. Всегда была за РФ, всем недовольна, украинскими властями и жизнью в Украине – результат вы видите на этом видео. Наговорила себе лет на 15", — рассказала свидетельница, которая узнала соседку.

Другим опознанным на видео, как утверждают СМИ, является Алексей Хавьяр, живший в Кальмиусском районе Мариуполя.

Реакция Украины на визит Путина в Мариуполь

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "преступника всегда тянет на место преступления".

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко отметил, что ни в Мариуполь, ни в Севастополь Путин не брал личных оператора и фотографа. И на это у диктатора из Кремля есть веская причина.

"Причина – страх. Дикий страх. Российская история до сих пор не знала столь трусливого царя. Понимает ли это российское общество? Оно точно начинает это осознавать".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что диктатора из Кремля сопровождали несколько десятков охранников. И не просто так, он ведь очень боялся "гранату благодарности", которую ему могли бросить в Мариуполе.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что в Мариуполь на самом деле отправили двойника Владимира Путина из-за страха диктатора.

"Цель "на тяп-ляп" подготовленного визита – это жалкий ответ на решение Международного уголовного суда об ордере на арест международного преступника и кровавого маньяка".

Напомним, Путин объяснил, почему не начал полномасштабную войну против Украины в 2014 году.

Читайте также: