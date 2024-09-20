Визит Путина к шаманам: политолог раскрыл нюансы поездки

В частности, российский диктатор хотел продемонстрировать, что ему не страшен ордер на арест из Гааги.

Президент РФ Владимир Путин во время недавнего посещения посещал "шаманов", потому что задумался над своей реинкарнацией и очищением кармы.

Бывший сотрудник администрации президента и спичрайтер Путина политолог Аббас Галлямов обнародовал новые подробности неофициальной программы диктатора, пишет "Можем объяснить".

Политолог считает, что Путин может прибегать к восточным метафизическим практикам, являясь "воцерковленным христианином".

В частности, причина визита в Монголию оказалась слишком мелочной.

"Поэтому и возникло мнение, что есть другая причина. Я думал, что он уехал за пиаром", — сказал политолог.

Одна из причин – российский диктатор хотел продемонстрировать, что ему не страшен ордер на арест из Гааги, даже если определенная страна признает Римский устав.

"Но у своих источников в администрации президента Галлямов выяснил, что была и "метафизическая часть" визита. Ее организовывал друг Путина Михаил Ковальчук – член-корреспондент РАН и глава Курчатовского института", – говорится в публикации.

"Он человек достаточно религиозный, но не может удовлетвориться банальным христианством. Он не может не чувствовать, что слишком сильно противоречит заповедям Иисуса ", — добавил он.

В частности, Галямов отметил две цели Путина.

"Он понимает, что какая-то ответственность будет, поэтому чистит карму. Его цель – избежать ответственности за совершенное", — уверен эксперт.

Напомним, Монголия и Тува считаются родиной самых могущественных шаманов в мире. Именно из Тувы Путин отправился в Монголию.

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