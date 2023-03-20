Визит Си Цзиньпина в Москву: в МИД Украины рассказали, чего ждут от встречи

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало визит лидера КНР в Россию.
В МИД Украины следят за визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Россию и рассчитывают, что Пекин использует свое влияние, чтобы Кремль прекратил войну.
Об этом рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде".
"Украина внимательно следит за визитом главы КНР в Россию. Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины. Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим китайским коллегой на прошлой неделе, возобновление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий", — заявил Николенко.
Спикер МИД также подчеркнул, что Украина готова к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира.
Визит Си Цзиньпина в Москву
В понедельник, 20 марта, начался трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Мероприятие проходит по приглашению российской стороны.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что начало встречи Путина и Си Цзиньпина запланировано ориентировочно на 15:30 по киевскому времени. Путин проведет беседу с китайским лидером. Тема Украины, "безусловно, будет фигурировать на переговорах".
По мнению экспертов, Си Цзиньпин, благодаря этим переговорам, хочет усилить политическую, экономическую и технологическую зависимость путинского режима от КНР.
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