Визит Сибиги в Сирию: у Зеленского сделали заявление

Советник президента Дмитрий Литвин отметил, что визит главы МИД Андрея Сибиги проходит по поручению президента.

Визит министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Сирию проходит по поручению президента Владимира Зеленского. Он также ожидает отчет о визите.

Об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии РБК-Украина.

По словам Литвина, основные детали визита Сибиги в Дамаск расскажут в МИД. Одако он отметил, что визит проходит по поручению президента.

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"Это идея президента сейчас активизировать контакты — направили в Сирию продовольствие, первую партию. Будут еще в рамках программы "Зерно из Украины", — рассказал Литвин.

Литвин отметил, что во время встречи Сибиги и лидера Сирии Ахмеда аль-Шараа, вероятно, обсуждались "чувствительные политические вопросы".

"Сейчас президент ждет отчет об этом визите и переговорах от Сибиги", — сказал Литвин.

Как развивались отношения между Украиной и Сирией

Украина и Сирия установили первые дипломатические отношения в 1992 году. Однако в 2022 году тогдашние власти Сирии признали "независимость" "ДНР" и "ЛНР", что привело к разрыву дипотношений с Украиной.

Этой осенью произошло падение режима Башара Асада. После чего в Украине снова заговорили о возможности возобновления дипотношений с Сирией. В частности, спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал, что Украина установила контакт с новыми властями Сирии и готова возобновить дипломатические отношения.

В понедельник, 30 декабря, стало известно, что глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига прибыл в Дамаск. Там он провел переговоры с руководством сирийской администрации, лидером страны Ахмадом аш-Шараа и не только.

Напомним, ранее Зеленский опроверг информацию о том, что Украина оказывает помощь сирийскому повстанческому движению.

Позже президент пообещал, что Украина поддержит народ Сирии по продовольственной безопасности.