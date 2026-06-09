Визит ТЦК на завод закончился стрельбой в Черкасской области: в военкомате назвали виновных

Представители ТЦК

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В городе Звенигородка Черкасской области между представителями ТЦК и работниками местного завода возник конфликт, во время которого участники применили газовый баллон и произвели выстрелы.

Как сообщает Национальная полиция области, инцидент произошел 8 июня на одном из предприятий Звенигородского района.

По предварительным данным правоохранителей, между работниками предприятия и представителями районного ТЦК возник конфликт. Один из мужчин применил газовый баллончик. Вероятно, речь идет о работнике завода. В полиции не уточнили, кто использовал баллончик. В ответ один из участников схватки достал стартовый пистолет и произвел выстрел в воздух.

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В полиции добавили, что одного мужчину работники военкомата забрали с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы или похищение человека. Полицейские проводят необходимые следственные действия — опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия. Следствие устанавливает все обстоятельства.

Позиция ТЦК

В Черкасском областном ТЦК прокомментировали инцидент. Там заявили, что их представители обнаружили работника, который нарушил воинский учет.

«На законные требования военнослужащих предоставить документы и проследовать в районный ТЦК и СП для уточнения данных и оформления административных материалов гражданин отреагировал агрессивно и начал убегать», — уверяют в областном ТЦК.

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Кроме того, другие находившиеся рядом работники завода якобы также начали провоцировать военнослужащих на конфликт, чем препятствовали исполнению служебных обязанностей.

На мужчину составили административные материалы. Для установления причин и обстоятельств предполагаемого правонарушения назначили служебное расследование.

Скандал в Одесском СИЗО с работником ТЦК — что известно

На днях в соцсетях появилось видео из камеры изолятора, где над представителем ТЦК издеваются работники Одесского СИЗО. По этому факту Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство. Интересно, что, по данным правоохранителей, мужчина, подвергшийся пыткам, находится в изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан.

Как удалось выяснить редакции ТСН.ua, мужчина, который снимал издевательства на телефон, находился в СИЗО из-за того, что подозревается в совершении преступления по статье 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). В Одесском областном ТЦК отказались комментировать ситуацию, потому что они не имеют полномочий это делать — есть другие структуры.

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