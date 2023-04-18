Визит в Авдеевку, переговоры со спикером Палаты США: Зеленский из Полтавы подвел итоги дня

В Донбассе Зеленский поздравил украинских военных с Пасхой и вручил награды.

Президент Владимир Зеленский вечером 18 апреля традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

"Завершаем этот день в Полтаве. Довольно длинный и эмоциональный день", – признался президент.

Визит в Донбасс

"Утром был на Донетчине, в нашей Авдеевке. Трудно видеть то, что российские оккупанты сделали с этим городом. И уважение каждому нашему воину, всем украинцам и украинкам, которые уже 419 дней и девять лет сдерживают и постепенно уничтожают это российское зло", – сказал глава государства.

На Донбассе Зеленский поздравил украинских военных с Пасхой и вручил награды.

Особо он отметил:

55-я отдельную артиллерийскую бригаду, морпехов 35-й и 36-й отдельных бригад, десантников 79-й отдельной бригады, воинов 110-й отдельной механизированной бригады, 501-й отдельный батальон морской пехоты, Отдельную президентскую бригаду имени Богдана Хмельницкого.

Также Зеленский отметил тех бойцов, которые обнаруживают и уничтожают враждебные позиции, из которых оккупант обстреливает наши города и села.

"Российские удары по Херсону, по Бериславскому району, по городам Донбасса – все удары врага получат наш ответ. Ощутимый ответ", – заверил он.

Кроме того, президент поблагодарил всех наших Медицинских сил, всех врачей, медицинских сестер и братьев, которые возвращают наших защитников и защитниц к жизни после ранений.

Визит в Полтаву

В Полтаве президент Зеленский провел совещание по ситуации в регионе.

"Военное руководство, местная власть… Первоочередно — безопасность и социальные вопросы, безопасность для учебных заведений, восстановление, обеспечение переселенцев. Есть решения по восстановлению энергетики — генерации и сетей. Есть разные поручения рабочего уровня — то, чем должны поддержать Полтавщину. Обязательно это сделаем", – заверил он.

Переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США

Из Полтавы Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

"Поблагодарил за неизменную двухпартийную поддержку. Только после поездки на передовую проинформировал господина Маккарти о том, что происходит сейчас на фронте, о наших оборонных нуждах и возможностях. Затронул вопрос F-16, дальнобойного оружия, дополнительной артиллерии и трибунала — трибунала по агрессии России против нашего государства

Мы вместе делаем свободный мир более крепким, и каждый доллар инвестиций в такую прочность абсолютно понятен и подотчетен для наших партнеров. Пригласил господина спикера посетить Украину", – сообщил глава государства.