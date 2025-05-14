Визит в Турцию, разговор с Путиным, сроки завершения войны: главное из интервью Зеленского журналистам

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телемарафону и зарубежным печатным СМИ. В частности, речь шла о последствиях для РФ из-за отказа прекратить огонь, отношения с Трампом и ситуацию на фронте.

Что сказал украинский лидер — читайте в материале ТСН.ua.

Встреча с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье, 18 мая, он может провести первую встречу с Папой Римским Львом XIV.

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В своем интервью Зеленский заявил, что все зависит от дипломатического развития событий, однако не он не исключил, что такая встреча состоится в ближайшие дни.

«Может быть, в воскресенье, если все сложится. Однако мы еще не знаем, как закончится эта неделя», — сказал президент.

О чем хочет говорить с Путиным

В случае, когда у украинского президента Владимира Зеленского будет личная встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, во время нее поднимет вопрос о полном прекращении огня и обмене всех пленных.

«Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным», — сказал украинский лидер.

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По его словам, ни «россияне не будут доверять» украинцам, ни украинцы «не будут доверять россиянам», а потому только внешние посредники могут гарантировать соблюдение договоренностей между сторонами.

Президент говорит, что необходимо надежное посредничество, с которым считались бы и Киев, и Москва. США могут являться гарантом контроля за прекращением огня, подчеркнул президент, а также добавил, что присутствие американского президента Дональда Трампа может поощрить Путина приехать.

«Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение», — сказал Зеленский.

Наступление на Днепропетровщину

Россияне хотели зайти и хотя бы одной ногой стать в Днепропетровскую область к маю. Впрочем, этого им не удалось.

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По словам главы государства, россияне наступают уже на Сумском направлении. В свою очередь Украина вывела часть войск из Курской области. Окружения не было, добавил Зеленский.

«Мы ударили, пока выходили из Курской области, в Белгородской области. Мы не могли остановить их на Покровском направлении, хотя они хотели зайти и хотя бы одной ногой стать в Днепропетровскую область к маю, но этого им не удалось. Как только они сформировали 66 тысяч солдат, мы сделали то, что сделали — вышли из Курской области», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Сроки окончания войны

Начавшаяся Россией война в Украине может завершиться в любой момент. Пока никто точно знает, как долго еще она продлится.

«Мы все живые люди, разговоры о мире расслабляют, были разные моменты в этой войне. Никто не знает, сколько она будет продолжаться еще, но война может завершиться в любой момент», — высказался глава государства.

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Украинский президент заявил, что пока никто не знает, как долго еще продлится эта война. Но о, например, 10 годах — речь не идет.

«Никто не знает, как долго она продлится. Но не 10 лет. Украина не выдержит… Это дорого стоит для всех и не только для друзей, но и для врагов», — сказал Зеленский.

Отношения с Трампом

Украинский лидер акцентировал, что его отношения с Трампом улучшились. Впрочем, называть причину этого он отказался.

«Я не скажу, что я ему сказал, и почему наши отношения стали после этого лучше», — констатировал Зеленский.

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Также украинский президент прокомментировал, обсуждал ли с Трампом военный пакет помощи.

«Смотрите, Трамп не против введения санкций в конгрессе есть политическая воля американские близкие к принятию санкций в ближайшие дни будут консультации европейцы получают понимание о силе санкции я говорил с Трампом о военной помощи передавал информацию что мы хотим получить и когда 2 пакета есть на обсуждении у нас американцами у нас пока этого нет», — подчеркнул глава государства.

Чем обернется для РФ отказ от прекращения огня

Зеленский заявил: если «фюрер» Путин не согласится на прекращение огня, будут введены энергетические и банковские санкции. Через 10-18 месяцев каждый россиянин почувствует их действие.

«Путин не готов объявлять мобилизацию. Северная Корея заявляет, что шелковые отправлять больше солдат на войну. Санкции в области энергетических ресурсов приведут к проблемам России. Для Путина это будет удар 2026 года. Он будет это чувствовать», — подчеркнул украинский лидер.

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Визит в Турцию и безопасность президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию 15 мая. Он рассказал, не боится ли за свою жизнь и гарантируют ли вам безопасность.

Об этом сказал президент Украины в интервью для телемарафона и зарубежных печатных СМИ, эксклюзивно имеющее ТСН.ua.

«Ну вообще-то я надеюсь, что моя безопасность кто-то переживает. Я лично не должен бояться вообще-то и не боюсь за свою жизнь», — сказал он.

Кто стал мостиком к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, отметив его решительность и креативный подход к поиску мира.

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«Да, с Макроном у нас хорошие отношения», — сказал Зеленский. — «Есть 2-3 человека, с которыми мы общаемся по телефону, а не секретной линией — хотя, я думаю, эти секретные линии как раз и прослушиваются. У Макрона креативный подход, он готов к шагам. Он готов к результату и все ради этого делает».

Президент также подтвердил, что именно Макрон инициировал визит лидеров Великобритании, Германии, Франции и Польши в Киев, ставший важным символом единства.

«Это была его идея — объединить эти страны, и между ними действительно возникла химия. Они выступают мостиком между мной и Трампом», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что количество международных контактов сейчас значительно возросло, и такого уровня координации не было раньше.

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Ранее шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд высказал мнение о том, что президент России Владимир Путин предпочитает вести переговоры с дураками, которыми может манипулировать. С Зеленским это не удается, поэтому диктатор под разными предлогами отказывается от встречи лицом к лицу с президентом Украины.

«Путин встречался с Зеленским только один раз — на Нормандских переговорах в Париже в декабре 2019 года. Очевидно, Путин понял, что Зеленский перехитрил его, поэтому с тех пор отказывается видеться или даже разговаривать с ним по телефону. Путин предпочитает дураков, таких как Трамп и Виткофф», — написал дипломат.

По его словам, трусы Путин и Трамп слишком предсказуемы.

«Трус Путин не решается встретиться с Зеленским. Он также не хочет прекращения огня. Трус Трамп постоянно слушается Путина. Он говорит о санкциях против России только для того, чтобы выглядеть так, будто он президент США, а не просто слуга Путина», — подчеркнул Андерс Ослунд.

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