Визит в Украину "открыл глаза" на войну послу США при НАТО
Уитакер отметил миротворческую роль президента Дональда Трампа и важность поддержки Украины союзниками по НАТО.
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер после своего первого визита в Украину заявил, что у него «открылись глаза», и подчеркнул, что четыре года войны — это слишком много.
Об этом он написал в соцсети Х.
«Только что завершил визит в Украину с моими коллегами-послами НАТО, который открыл мне глаза. Этот визит лишь подтвердил, что четыре года войны — это много», — говорится в заметке.
Уитакер также отметил миротворческую роль президента Дональда Трампа и важность поддержки Украины союзниками по НАТО.
«Хотя главный миротворец президент Трамп возглавляет усилия по прекращению войны, постоянная поддержка со стороны наших единомышленников-союзников по НАТО является критически важной», — написал он.
Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что войну в Украине возможно закончить в течение нескольких месяцев.
Американский лидер также утверждает, что Владимир Путин якобы просил его помочь завершить войну в Украине.