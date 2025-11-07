ТСН в социальных сетях

Визит в Украину "открыл глаза" на войну послу США при НАТО

Уитакер отметил миротворческую роль президента Дональда Трампа и важность поддержки Украины союзниками по НАТО.

Мэтью Уитакер в Украине

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер после своего первого визита в Украину заявил, что у него «открылись глаза», и подчеркнул, что четыре года войны — это слишком много.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Только что завершил визит в Украину с моими коллегами-послами НАТО, который открыл мне глаза. Этот визит лишь подтвердил, что четыре года войны — это много», — говорится в заметке.

Уитакер также отметил миротворческую роль президента Дональда Трампа и важность поддержки Украины союзниками по НАТО.

«Хотя главный миротворец президент Трамп возглавляет усилия по прекращению войны, постоянная поддержка со стороны наших единомышленников-союзников по НАТО является критически важной», — написал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что войну в Украине возможно закончить в течение нескольких месяцев.

Американский лидер также утверждает, что Владимир Путин якобы просил его помочь завершить войну в Украине.

