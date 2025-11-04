Визит Зеленского на позиции "Азова": приняты новые решения для обороны и производства дронов

Владимир Зеленский с воинами 1-го корпуса НГУ «Азов»

Президент Владимир Зеленский встретился с военными на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов», который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении.

Об этом говорится на сайте президента.

Глава государства заслушал доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, командира корпуса Дениса Прокопенко и командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олега Апостола. Военные доложили о продолжении ликвидации Добропольского выступления, зачистке и дальнейшей обороне Шахового, работе по укреплению флангов обороны Покровска и Мирнограда и защите логистических маршрутов. По словам военных, враг не оставляет попыток восстановить позиции на Добропольском выступлении.

Президент поблагодарил воинов за службу и отметил их государственными наградами.

«Имею честь сегодня быть здесь и лично наградить вас. Уважаемые наши воины, благодарю за защиту Украины и нашу территориальную целостность. Вы несете службу на столь важном направлении. Это наше государство, это наш восток Украины. Желаю вам здоровья, берегите себя. И, безусловно, победы над врагом каждый день», — отметил Владимир Зеленский.

В ходе встречи с военными много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ «Азов» и других. Обсудили развитие и масштабирование дроновой составляющей, в частности, оптоволоконных технологий. Кроме того, есть потребность в более тесном взаимодействии дроновых и наземных подразделений, в частности в параллельном применении артиллерии, дальнобойных и высокоточных снарядов. Также говорили об освобождении украинских воинов из российского плена и необходимых для этого усилий.