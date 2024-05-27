Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Визит Зеленского в Испанию и оккупация еще одного села врагом: главные новости ночи 27 мая 2024 года

Визит Зеленского в Испанию и оккупация еще одного села врагом: главные новости ночи 27 мая 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский отправится с визитом в Испанию / Фото: Офис президента Украины

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Зеленский отправится в Мадрид: встретится с испанским премьер-министром и королем Читать далее –>
  • Горячей остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях — Генштаб ВСУ Читать далее –>
  • На юге пограничники уничтожили дрон, начиненный взрывчаткой Читать далее –>
  • Оккупанты убили троих и ранили двух жителей Донбасса Читать далее –>
  • Враг оккупировал Нетайлово — Deep State Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация