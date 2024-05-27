Визит Зеленского в Испанию и оккупация еще одного села врагом: главные новости ночи 27 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Зеленский отправится в Мадрид: встретится с испанским премьер-министром и королем Читать далее –>
- Горячей остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях — Генштаб ВСУ Читать далее –>
- На юге пограничники уничтожили дрон, начиненный взрывчаткой Читать далее –>
- Оккупанты убили троих и ранили двух жителей Донбасса Читать далее –>
- Враг оккупировал Нетайлово — Deep State Читать далее –>
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