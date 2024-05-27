Визит Зеленского в Мадрид: Украина и Испания подписали важное соглашение о безопасности

Испания стала десятой страной, подписавшей двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Во время визита Владимира Зеленского в Мадрид Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает Офис президента.
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал это "договором о будущем".
"Мы сейчас подписали политический договор, который играет очень важную роль. Это договор о будущем, и это пример нашей решимости, чтобы придать Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью. Мы уже десятая страна, подписавшая такой договор с Украиной, как в рамках декларации G7 в прошлом году", — прокомментировал Санчес.
Соглашение, в частности, будет сосредотачиваться на поддержке вооружений, помощи в реконструкции и разминировании.
В свою очередь Зеленский поблагодарил Испанию за "ощутимую и спасительную поддержку во время войны".
"Испания — надежный партнер, поддерживающий нашу защиту от первых дней преступного российского вторжения. Испания не закрывала глаз на нарушение РФ устава ООН и фундаментальных норм международного права. От вас не было безразличия, когда российские ракеты и артиллерия начали разрушать наши города, села, убивать наших детей", – сказал глава Украины.
По словам Зеленского, Испания выделяет Украине помощь на €1 млрд в этом году и €5 млрд для Украины до 2027 года.
Напомним, в понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с первым официальным визитом в Испанию.
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