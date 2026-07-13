Визит Зеленского в Париж: президент запускает антибаллистическую коалицию и презентует аналог Patriot

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 июля, в Париже проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, примет участие в заседании новой антибаллистической коалиции, а затем — в саммите коалиции желающих.

Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на сообщения из Елисейского дворца.

Согласно предварительной программе, Макрон встретит Зеленского в МИДе Франции, где сначала состоятся двусторонние переговоры.

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Перед саммитом коалиции желающих пройдет первое заседание антибаллистической коалиции, посвященное средствам защиты Украины от баллистических угроз, промышленному сотрудничеству и объединению оборонного опыта европейских стран и компаний.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина представит партнерам проект совместного европейского производства системы Freya — украинской антибаллистической системы, которая должна стать более дешевым и массовым аналогом Patriot для перехвата баллистических целей. К антибаллистической коалиции уже присоединились восемь стран.

Саммит коалиции желающих, на котором будут сопредседателять президент Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, запланирован на 17:00 по местному времени. Ранее Елисейский дворец сообщал, что на нем должны присутствовать не менее 25 глав государств и правительств.

«Эта встреча должна продолжить и усилить договоренности и сближение позиций, достигнутые, в частности, во время саммита G7 в Эвиане», — заявили у французского президента. Речь идет о подтверждении поддержки обороны Украины и усилении давления на российские военные усилия, в частности, через борьбу с теневым флотом РФ.

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Лидеры также планируют обсудить оперативное планирование гарантий безопасности, обеспечивающих прочный и длительный мир в Украине. Эта встреча состоится накануне военного парада 14 июля, на который президент Франции пригласил все страны, вносящие вклад в работу коалиции.

Ранее мы писали о том, что союзники на саммите в Париже готовят новое решение относительно ПВО Украины на фоне изменения ситуации на фронте.

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