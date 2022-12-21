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Визит Зеленского в США: Подоляк объяснил, почему это важно и на что влияет

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
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564
Время на прочтение
2 мин
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Визит Зеленского в США: Подоляк объяснил, почему это важно и на что влияет

Фото: Getty Images

Михаил Подоляк объяснил, почему визит Зеленского в США чрезвычайно важен.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Вашингтон. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, визит главы государства опровергнет попытки России распространить фейки о том, что якобы отношения между Америкой и Украиной "охлаждаются".

Об этом пишет The Guardian.

Владимир Зеленский также сможет лично объяснить американским дипломатам реальную ситуацию в Украине, какое оружие нужно Киеву для борьбы с Москвой и для чего конкретно.

"Во-первых, как сам визит, так и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высокой степени доверия между странами. Во-вторых, это окончательно ставит крест на попытках российской стороны... доказать якобы растущее охлаждение в наших двусторонних отношениях. Это, конечно, даже близко не соответствует действительности. Соединенные Штаты однозначно поддерживают Украину", – отметил он.

Он подчеркнул, что визит Владимира Зеленского, несомненно, активизирует и оптимизирует ключевые направления военного сотрудничества. Это, со своей стороны, мобилизует двухпартийную политическую поддержку и более четко изобразит картину будущего, если война не будет закончена правильно.

Поездка Владимира Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с рабочей поездкой в США. В Вашингтоне Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, выступит в Конгрессе и проведет ряд двусторонних встреч.

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Дата публикации
Просмотры
564
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