Визит Зеленского в США: украинские чиновники поддержали президента

После встречи президентов США и Украины в Вашингтоне первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарили Владимира Зеленского.

"І ми продовжуєм нести свій прапор, а не хрест. Ми продовжуєм іти на власний Еверест. Спасибо, господин Президент", — написала Юлия Сириденко в Instagram, процитировав песню "Эверест" группы "Океан Эльзы".

Андрей Ермак в своем Telegram-канале отметил, что без реальных гарантий, в предоставлении которых США фактически отказали Украине, война вернется – "туда, где оставляют шанс на новый удар".

"Безопасность – это не просто слово. Это жизнь. Это будущее без сирен, без потерь, без страха за тех, кого любим. Президент борется за нашу страну, за каждого, кто защищает справедливый и долгосрочный мир. Поддерживаю Президента, который отстаивает интересы нашего героического народа. В каждой ситуации. Точка".

Он также поблагодарил американский народ и всех, кто поддерживает Украину.

"Она [поддержка – ред.] приближает день, когда война станет только воспоминанием", – добавил Андрей Ермак.

Напомним, Трамп заявил, что "Зеленский не готов к миру", украинская делегация покинула Белый дом.

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