Визит Зеленского во Львов: встретился с президентом Латвии и посетил раненых украинских военных (фото)

Глава государства вместе с Еленой Зеленской, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди Андрей Левите на Лычаковском кладбище почтили память украинских павших героев.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Львовской области.

Об этом говорится в сообщении главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telegram.

По словам главы ОВА, президент посетил украинских защитников, которые лечатся в одном из медучреждений. Врачи рассказали Зеленскому, с какими травмами чаще всего попадают пациенты и сколько времени нужно на то, чтобы вылечить их. Президент поблагодарил за труд медиков.

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Также Зеленский пообщался с защитниками, вручил им государственные награды и выразил уважение за смелость и любовь к Украине.

В то же время в Telegram Зеленского сообщается, что глава государства вместе с Еленой Зеленской, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди Андрей Левите почтили память украинских павших героев.

Президенты и первые леди возложили цветы к могилам украинских защитников на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

"Никогда не забудем защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость. Помним о страшной цене, которую платит наш народ за свободное и мирное будущее", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронтах и пообещал ответить на российский ракетный обстрел Запорожья.

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