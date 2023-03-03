Визит Зеленского во Львов: встретился с президентом Латвии и посетил раненых украинских военных (фото)

Глава государства вместе с Еленой Зеленской, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди Андрей Левите на Лычаковском кладбище почтили память украинских павших героев.
Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Львовской области.
Об этом говорится в сообщении главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telegram.
По словам главы ОВА, президент посетил украинских защитников, которые лечатся в одном из медучреждений. Врачи рассказали Зеленскому, с какими травмами чаще всего попадают пациенты и сколько времени нужно на то, чтобы вылечить их. Президент поблагодарил за труд медиков.
Также Зеленский пообщался с защитниками, вручил им государственные награды и выразил уважение за смелость и любовь к Украине.
В то же время в Telegram Зеленского сообщается, что глава государства вместе с Еленой Зеленской, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди Андрей Левите почтили память украинских павших героев.
Президенты и первые леди возложили цветы к могилам украинских защитников на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.
"Никогда не забудем защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость. Помним о страшной цене, которую платит наш народ за свободное и мирное будущее", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронтах и пообещал ответить на российский ракетный обстрел Запорожья.
Читайте также: