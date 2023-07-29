"Визуальные стандарты": нардепка оскандалилась с заявлением о директоре музея Голодомора

Нардепка решила поделиться своими мыслями о том, действительно ли Леся Гасиджак заслужила свое место директором музея Голодомора.

Бодишейминг является отвратительным неприемлемым явлением, и все его проявления должны резко осуждаться. Однако ожирение – это болезнь, а не бодипозитив. Кроме того, есть еще "соответствие формы содержанию".

Об этом заявила народная депутат Марьяна Безуглая.

"Вы бы восприняли такую ведущую новостей? А фехтовальщицу? Боевого медика? Очевидно, что нет. И если для двух из трех названных профессий просто есть требования к физическому состоянию, то у первой есть определенные визуальные стандарты. Контекст", – подчеркнула она.

"Слишком много ест!"

Как вспомнила нардепка, Голодомор привел к смерти от голода миллионов людей, а сейчас годами миллионы умирают от голода в странах Африки, например. Глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли заявил, что война в Украине создает катастрофу, влияющую на местное сельское хозяйство и глобальные запасы продовольствия и зерна, невиданную со времен Второй мировой войны.

"То есть сейчас непосредственно из-за нападения на нас РФ морят голодом сотни тысяч в других уголках земного шара, и это контекстные параллели, которые должны активно использоваться в коммуникации с миром", – говорит она.

Ожирение же является болезнью согласно ВОЗ, говорит Безуглая, которая в абсолютном большинстве возникает тогда, когда потребление калорий превышает их сгорание. То есть, когда человек потребляет чрезмерное, а при ІІІ степени, в несколько раз большее, чем ежедневная потребность, количество пищи.

"То есть ресурсов. Еще раз, вы страдаете ожирением, когда слишком много едите! Это не следствие ранения, не онкологическое заболевание или врожденный порок. Это в абсолютном большинстве случаев — прямое следствие вашего пищевого поведения", – убеждена народная депутат.

Итак, с одной стороны, имеем сверхсложную тему истории о том, как действия россиян приводили к смерти от ограничения пищи. Как около сотни лет назад, так и сейчас.

"С другой, руководителем этого направления назначаем женщину, которая уничтожает свое здоровье, сознательно превышая свою потребность в пище в несколько раз. А теперь смоделируем ситуацию: общение с представителями одной из африканских стран, страдающей продовольственным кризисом из-за РФ, Леся берет слово, комментирует. Будет ли у африканцев эмпатийное родство, эмоциональное восприятие ее слов во время беседы?", – размышляет Безуглая.

По словам нардепки, можно часами говорить о неприемлемости бодшейминга, но невозможно закрыть глаза на рациональные объективные причины, почему "ведущие новостей выглядят так, а в классических боевиках играет роли Том Круз, а не Мелисса Маккарти". Просто нынешняя ситуация не должна возникнуть, говорит она, и это контекстная недоработка Минкульта, одна из многих.

"И еще, ни в одном сообщении не встретила размышлений о профессиональных качествах госпожи Леси. Как пришла на должность, чем отличилась, почему именно она? Стать "священной коровой" анти / бодишейминга – точно не путь для историка-профессионала. Кроме того, это большой риск, что в случае объективно ненадлежащей работы в должности будут бояться на это указать. Удивительно, что вместо смыслового заявления Леся подала в суд, продолжив причудливый путь событий", – подытожила нардепка.

Напомним, на днях пользователь соцсетей Клим Братковский опубликовал неоднозначный пост, в котором раскритиковал внешность и.о. директора музея Голодомора Леси Гасиджак. Это сообщение вызвало возмущение общества, поэтому в защиту руководительницы выступило немало публичных украинцев.

Директор прокомментировала этот инцидент. Гасиджак пообещала, что будет защищать свою и деловую репутацию.

Впоследствии она рассказала, что мужчина предпринял неудачную попытку извиниться. Как отметила она, растоптал он женщину публично, а цветы принес тихо в ее выходной.

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