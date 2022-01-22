Вкладывал душу и деньги: в Мариуполе у мужчины из "ангара" украли 44 танка

Вкладывал душу и деньги: в Мариуполе у мужчины из "ангара" украли 44 танка

Свои убытки пострадавший оценивает в 3000 долларов.

У жителя Мариуполя неизвестные украли аккаунт в игре World of Tanks с 44 танками. Свои убытки он оценивает в 3000 $.

Об этом сообщает 0629.

По словам мужчины, он не смог зайти в свой аккаунт 17 декабря 2021 года.

"Я написал в техподдержку. Был дан ответ, что аккаунт был вырван из рук злоумышленников и мне его вернули. 21 декабря ситуация повторилась. Я обнаружил снова, что не могу войти в аккаунт, написал в техподдержку, мне ответили что якобы я передал аккаунттретьему лицу", — рассказывает мариуполец.

Он снова писал обращение в техническую поддержку World of Tanks, но ответа не получил, поэтому написал заявление в полицию.

По словам владельца аккаунта, сведения в ЕРДР правоохранители внесли только после обращения в прокуратуру.

Сам мужчина считает такое правонарушение серьезным. Учетная запись существует у него с 2012 года, и вложил он в ее развитие от 2 до 3 тысяч долларов. На сегодняшний день в его игровом "ангаре" было 44 танка.

В полиции рассказали, что подобных случаев у них не было, а преступника будут искать сотрудники киберполиции.

Однако подобный прецедент имел место в Запорожской области. Человек, забравший чужой аккаунт у World of Tanks, был оштрафован на 10 тыс. грн.

Напомним, что во Львовской области к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в течение трех месяцев воровал из супермаркетов продукты питания. Во время последней кражи он подрался с охранником супермаркета из-за булки за 6,5 грн.

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