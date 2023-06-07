"Включаем режим жесткой экономии": на Днепропетровщине людей просят экономить воду

Жителей Никопольского района призывают к жесткой экономии воды.
В Никопольском районе на Днепропетровщине местное население призывают к жесткой экономии воды из-за подрыва Каховской ГЭС.
Об этом написал начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
"Друзья, включаем режим жестокой экономии воды. Как питьевой, так и технической", – говорится в сообщении.
По его словам, областная военная администрация сотрудничает с сетью супермаркетов по завозу дополнительных объемов питьевой воды в магазины на территории района. В то же время, он рекомендует всем, кто имеет такую возможность, продолжать делать запасы воды.
Евтушенко также подчеркнул, что сообщение касается территории всего Никопольского района.
Напомним, после подрыва Каховской ГЭС уровень воды в Днепропетровской области стремительно снижается. Население еще 6 июня призвали сделать запасы питьевой и технической воды.
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