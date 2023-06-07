"Включаем режим жесткой экономии": на Днепропетровщине людей просят экономить воду

В Никопольском районе на Днепропетровщине местное население призывают к жесткой экономии воды из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом написал начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

"Друзья, включаем режим жестокой экономии воды. Как питьевой, так и технической", – говорится в сообщении.

По его словам, областная военная администрация сотрудничает с сетью супермаркетов по завозу дополнительных объемов питьевой воды в магазины на территории района. В то же время, он рекомендует всем, кто имеет такую возможность, продолжать делать запасы воды.

Евтушенко также подчеркнул, что сообщение касается территории всего Никопольского района.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС уровень воды в Днепропетровской области стремительно снижается. Население еще 6 июня призвали сделать запасы питьевой и технической воды.

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