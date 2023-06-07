Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Включаем режим жесткой экономии": на Днепропетровщине людей просят экономить воду

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
549
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Включаем режим жесткой экономии": на Днепропетровщине людей просят экономить воду

на Днепропетровщине людей просят экономить воду

Жителей Никопольского района призывают к жесткой экономии воды.

В Никопольском районе на Днепропетровщине местное население призывают к жесткой экономии воды из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом написал начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

"Друзья, включаем режим жестокой экономии воды. Как питьевой, так и технической", – говорится в сообщении.

По его словам, областная военная администрация сотрудничает с сетью супермаркетов по завозу дополнительных объемов питьевой воды в магазины на территории района. В то же время, он рекомендует всем, кто имеет такую возможность, продолжать делать запасы воды.

Евтушенко также подчеркнул, что сообщение касается территории всего Никопольского района.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС уровень воды в Днепропетровской области стремительно снижается. Население еще 6 июня призвали сделать запасы питьевой и технической воды.

Читайте также:

В Новой Каховке вода перестала прибывать после затопления в результате подрыва ГЭС

В Новой Каховке вода перестала прибывать после затопления в результате подрыва ГЭС

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
549
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация