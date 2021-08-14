Включенная газовая плита и пьяный мужчина: в Ровно работникам ГСЧС трижды пришлось открывать двери квартир

Включенная газовая плита и пьяный мужчина: в Ровно работникам ГСЧС трижды пришлось открывать двери квартир

Все три инцидента обошлись без человеческих жертв.

За последние два дня, 13 и 14 августа, в Ровно работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пришлось трижды выезжать на вызовы и помогать открыть запертые двери квартир.

13 августа, 7:36. Проспект Мира. Помогли открыть входную дверь квартиры, в которой на кухне была включенная газовая плита.

13 августа, 21:05. Улица Крушельницкой. Поступил вызов, что владелец квартиры несколько дней не выходит на связь. Когда открыли дверь, то нашли мужчину невредимым. Он просто "запил".

14 августа, 00:20. Улица Коновальца. Пришлось открывать дверь квартиры, в которой находилась тяжелобольная пожилая женщина.

Напомним, в Ровно загадочно исчез 14-летний парень, который в четверг, 12 августа, в 20:30 пошел выбрасывать мусор и больше не вернулся.

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