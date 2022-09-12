Включили "Червону калину" на свадьбе: в Крыму у оккупантов случилась истерика из-за песни (видео)

Оккупантам якобы удалось найти всех, кто был на свадьбе.

В оккупированном Крыму на свадьбе местных жителей включили "Ой у лузі червона калина". Видео танцев под украинскую песню попало в Сеть и вызвало истерику у оккупантов.

В российских Телеграм-каналах начали распространять запись и искать людей, присутствующих на видео.

"Крым, Бахчисарай 10.09.22, ресторан "Арпат", свадьбу празднуют жители города, а также населенных пунктов Долинное, Фурмановка, Новенькое. Играет нацистская песня "Червона Калина". Животные, мы каждого найдем, с каждого спросим ", — говорится в сообщения российских оккупантов.

В Сети сообщают, что россиянам удалось найти всех, кто был на свадьбе — от молодоженов и родственников до фотографов и уборщиц. Детали инцидента неизвестны.

Напомним, в оккупированном Севастополе "правоохранительные органы" задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой у лузі червона калина".

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