Включили газовые конфорки, чтобы согреться: в Балаклее на Харьковщине трагически погибла целая семья

Из-за низкой температуры в доме семья иногда включала газовые конфорки, чтобы в доме было теплее.

В Балаклее Харьковской области семья из 4-х человек, в том числе двое детей, отравилась угарным газом.

Об этом сообщает пресс- служба Нацполиции в Харьковской семье.

"В дежурную часть отдела полиции №1 Изюмского РУП поступило сообщение от местной жительницы о том, что она обнаружила без признаков жизни своих родственников. В квартире правоохранители обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины, девушек 6-ти и 13-ти лет. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом", — говорится в сообщении полиции.

Родственница рассказала, что из-за низкой температуры в доме семья иногда включала газовые конфорки, чтобы в доме было теплее.

Как добавляют в полиции, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и газовой службе установили, что в квартире газовая вытяжка засорена и не функционировала.

В правоохранительных органах отметили, что по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним, в Харьковской области запускают обновленные котельные, которые были полностью уничтожены оккупантами. Как сообщили местные власти, только 25% процентов освобожденных территорий смогли присоединить к газоснабжению, с электричеством уже 75% населенных пунктов. Десятки сел этой зимой не смогут обогреть из- за разрушенных котельных и теплосетей.

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