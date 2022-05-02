Включить не хватает ума: тикток-воины Кадырова, укравшие комбайны в Мелитополе и отправившие в Чечню, будут разбирать их на запчасти

Включить не хватает ума: тикток-воины Кадырова, укравшие комбайны в Мелитополе и отправившие в Чечню, будут разбирать их на запчасти

Владельцы похищенной оккупантами в Мелитополе Запорожской области сельскохозяйственной техники дистанционно заблокировали ее работу.

Поэтому оккупантам остается ее только разобрать на запчасти.

Об этом сообщает CNN.

В Мелитополе Запорожской области россияне угнали сельхозтехнику одного из аграрных предприятий на 5 млн долларов и вывезли ее на территорию России. Благодаря установленным на технике владельцами маячкам, похищенное удалось запеленговать на территории Чечни. Но использовать украденное оккупанты не в состоянии, потому что владельцы техники заблокировали ее дистанционно.

"Когда оккупанты пригнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что не могут их даже включить, потому что комбайны заблокированы дистанционно", — сказал источник.

Оборудование сейчас скучает на ферме под Грозным. По словам источника, сейчас оккупанты ищут в России специалистов, которые смогут разблокировать программы, если же ничего не получится, технику просто разберут на запчасти.

Напомним, что добычей оккупантов стала партия новой техники — комбайн John Deere s760 с жаткой и 2 сеялки Vaderstad Tempo, общая стоимость которых составляет 520 тысяч евро.

Напомним, в Мелитополе российскиеоккупанты отбирают у местного населения украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из Запорожья.

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