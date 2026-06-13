Вкуснее белых: в лесах начался сезон уникальных грибов

Сетчатые боровики

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В лесах начали массово появляться сетчатые боровики, многие грибники и гурманы считают одними из лучших съедобных грибов. Этот вид является близким родственником белого гриба, однако имеет несколько характерных признаков.

Об этом сообщает Interia.

Сетчатый боровик легко узнать по светлой густой сетке на ножке и бархатной поверхности шляпки, напоминающей замшу. В отличие от других грибов, его мякоть не меняет цвет после разрезания.

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Гриб ценится за насыщенный ореховый аромат и нежный маслянистый вкус. Особенно ярко его вкусовые свойства проявляются после сушки, из-за чего некоторые ценители ставят его даже выше классического белого гриба.

Сетчатые боровики считаются ранним летним видом. При благоприятной погоде они появляются уже в мае, а больше их можно найти в июне и первой половине июля.

Чаще эти грибы растут в лиственных и смешанных лесах под дубами и буками. Для активного роста им нужна умеренная теплота, прохладные ночи и достаточное количество влаги после дождей.

Раньше мы писали об основных советах по безопасному сбору грибов. Да, главное правило грибника — собирать только хорошо знакомые грибы и не класть в корзину ни одного экземпляра, относительно которого есть сомнения. Во время сбора следует полагаться на знания и опыт. При этом мобильные приложения, которые могут распознавать грибы, тоже могут помочь. Среди всех грибов только 3% ядовитых, таких как бледная поганка, и их просто стоит изучить.

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