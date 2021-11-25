Вкусный растворимый кофе - как приготовить: шесть шагов, которые спасут любимый напиток

Растворимый кофе не может похвастаться таким же богатым разнообразными оттенками вкусом, как кофе в зернах. Но с утра часто нет времени сполна насладиться любимым напитком. И многие задумываются, как приготовить растворимый кофе, чтобы получить от него удовольствие? ТСН.ua подготовил для вас 6 шагов, которые помогут любой растворимый кофе сделать вкусным.

Как готовить растворимый кофе: добавьте холодной воды

Если ваш утренний растворимый кофе часто имеет неприятный кислый привкус, рекомендуется сначала растворить его в небольшом количестве холодной кипяченой воды. Только после этого добавляйте горячую жидкость.

Как приготовить кофе растворимый: подбирайте "правильную" температуру

Знаете ли вы, что кипяток может полностью "убить" весь натуральный вкус этого напитка? "Правильной" температурой для растворимого кофе считается 87-93 градуса по Цельсию. Поэтому после того, как вскипятили воду для утреннего напитка, обязательно подождите несколько минут.

Идеальные пропорции

Труднее всего, если вы не знаете, как правильно готовить растворимый кофе, - это подобрать пропорции самого кофе и воды. В основном все зависит от бренда, который вы выбрали. И производитель часто на этикетке пишет, сколько чайных ложек нужно прибавить на одну чашку напитка. Но, чтобы добиться идеального вкуса, нужно экспериментировать и обращать внимание только на свои предпочтения.

Как приготовить растворимый кофе с пенкой / Pexels

Не забудьте о молоке

Именно молоко помогает снизить кислотность растворимого кофе и значительно улучшить его вкус. Поэтому лучше добавлять его, если вы не хотите получить слишком крепкий напиток. А если вас интересует вопрос, можно ли пить растворимый кофе каждый день, то ответ: да, только добавляйте к нему молоко! Вообще качественный растворимый кофе, если его употреблять в небольшом количестве, помогает предотвратить многие болезни. В том числе Альцгеймер и инсульт.

Как приготовить растворимый кофе с пенкой: полезная хитрость

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Многие считают, что растворимый кофе и пенка — несовместимые вещи. Но здесь все дело в технике приготовления. Для этого кофейную массу нужно подготовить заранее. Взять кофе, сахар и корицу по вкусу. Добавить в смесь чайную ложку холодной воды и перетереть, чтобы не было комочков. Затем залить кипятком. Теперь вы знаете, как приготовить латте из растворимого кофе, и можете удивить своим мастерством друзей.

Выбирайте только качественный растворимый кофе

Часто при покупке этого товара в магазине мы спешим и хватаем первый попавшийся вариант. Но, если вы хотите получить действительно вкусный напиток, так поступать не стоит. Сюда же можно отнести вопрос, можно ли пить просроченный растворимый кофе. Ответ: нет. Ведь тогда утрачиваются не только вкус и аромат напитка, но и его полезные свойства.

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