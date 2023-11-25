Владел незаконным состоянием на миллионы долларов: ДБР разоблачило депутата ровенского облсовета

Государственное бюро расследований разоблачило депутата ровенского облсовета, у него обнаружили незадекларированное состояние на миллионы долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Отмечается, что фигурант до февраля 2023 занимал должность начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Затем занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСХП "Леса Украины".

За это время он успел незаконно обогатиться миллионами долларов.

"В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски, в том числе в его доме и рабочем месте депутата и членов его семьи. Во время следственных действий обнаружено и изъято только наличными свыше 4 млн долларов США в разной валюте", — говорится в сообщении.

Кроме правоохранителей обнаружили три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", драгоценности и дорогие часы, в том числе элитной марки Рatek philippe.

"Кроме того, депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, на которых осуществлял строительство коттеджей. Участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных "избраннику", — добавили в ДБР.

Депутату вручено сообщение о подозрении по статье незаконного обогащения (ст. 368-5 УК Украины).

Напомним. Госбюро расследований Украины в октябре завершило расследование по наибольшему делу Майдана – экскерованию государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года. Обвинительный акт направлен в суд.

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