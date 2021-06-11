Владельцы паев села Голинка отказались заключать договора аренды земли с компанией, созданной приближенной к "Кернел" персонами

Новую компания была создана 24 мая 2021 людьми, которые приближены к агрохолдинга "Кернел".

10 июня 2020 в селе Голинка Бахмачского района произошел конфликт. Представители недавно зарегистрированного предприятия "Агродом". (Агродом-точка) предлагали заключить с ними новые договоры аренды земли. Крестьяне отказались, обвинив визитеров в попытке лишить их земли.

Об этом сообщает УНН.

Большинство жителей ногами долгие годы сдают землю в аренду ООО СП "АГРОДИМ", которое ассоциируется с семьей погибшего год назад народного депутата Валерия Давиденко.

Несмотря на попытки убедить людей в том, что "АГРОДИМ" и "Агродом-точка" — это одно и то же, люди отказались от предложения, аргументируя это тем, что "зеркальное" предприятие вызывает подозрение.

Новую компания была создана 24 мая 2021 людьми, которые приближены к агрохолдинга "Кернел". "Агродом-точка" зарегистрирован по тому же адресу, что и "АГРОДИМ". Обе компании возглавляет Александр Рубан.

Уставный капитал "Агродом". составляет лишь 10 тыс. грн.

С начала июня рейдовые бригады "Агродом-точка" в составе землемера, нотариуса, кассира посетили уже несколько населенных пунктов Бахмачского района. Десятки людей под действием уговоров или под давлением подписали новые соглашения.

Подписание новых соглашений, как правило, сопровождается выдачей определенной суммы наличными. Но подписантам не выдают договоры на руки. Объясняют это необходимостью регистрации сделок.

Людмила Давыденко, вдова Валерия Давыденко, заявила, что агрохолдинг "Кернел" создал "Агродом-точка", чтобы в мошеннический способ отобрать земельный банк в СП "АГРОДИМ". Также она предупредила владельцев паев, что подписание соглашения с новым юридическим лицом создает риски утраты права распоряжаться землей на длительное время и даже — риски потери самого права собственности на землю.

Людмила Давыденко в своем обращении к Президенту и Совета нацбезопасности и обороны назвал такую схему мошеннической. Она призвала СНБО ввести санкции против Андрея Веревского и группы "Кернел".

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