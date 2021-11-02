Владельцы паспорта-книжечки могут получить COVID-сертификат в "Дії": как сгенерировать документ

Владельцы паспорта-книжечки могут получить COVID-сертификат в "Дії": как сгенерировать документ

Паспорт-книжечка среди других документов в приложении "Дія" отображаться не будет.

В приложении "Дія" можно создать СOVID-сертификат с паспортом-книжечкой. Для этого необходимо обновить приложение к последней версии AppStore, Google Play или App Gallery.

Об этом сообщают на официальных страницах "Дії" и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как сгенерировать сертификат с паспортом-книжечкой в "Дії":

Авторизуйтесь в приложении через BankID. Нажмите "Услуги" и выберите "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат". Поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в "Дії".

Отмечают, что паспорт-книжечка среди других документов в приложении "Дія" отображаться не будет. Как объясняют, цифровым паспортом могут быть только ID-карта или заграничный биометрический паспорт.

Напомним:

После усиления карантина украинцы начали активно генерировать COVID-сертификаты в "Дії". В последние четыре дня в приложении "Дія" сгенерировали миллион COVID-сертификатов. Цифровыми услугами пользуется девять миллионов украинцев.

"Дії". В последние четыре дня в приложении "Дія" сгенерировали миллион COVID-сертификатов. Цифровыми услугами пользуется девять миллионов украинцев. Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в приложении "Дія". Как именно – читайте по ссылке.

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