Владельцы в отпуске, а квартира — в опасности: как защитить свой дом от злоумышленников

Владельцы в отпуске, а квартира — в опасности: как защитить свой дом от злоумышленников

Летом активизируются домушники.

Квартира в опасности — особенно, если вы собираетесь в отпуск. Сейчас очень активизируются так называемые домушники.

Как защитить свой дом, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.



Наша героиня Ирина живет в Киеве. Несколько месяцев назад заметила, что вещи в ее квартире исчезают постепенно, то денег не досчитается, то золотого украшения не найдет. Женщина не могла понять, что происходит, ведь замок в двери не был сломан. Она установила камеру наблюдения, которая зафиксировала, как человек в мантии и маске подходит к двери.

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После обращения Ирины злоумышленница схватила полиция. Ею оказалась мастер маникюра ее матери: "Во время маникюра муж Натальи тихонько доставал ключи из вещей клиента и делал дубликат. Потом выяснилось, что почти все клиенты Натальи были обворованы".

На какие хитрости идут воры, чтобы попасть в квартиру, рассказал Игорь Омельченко. Он попал в Книгу рекордов Украины, поскольку исследовал на практике более полутора тысяч квартирных краж. Посвятил этому 23 года своей жизни. По его словам, чтобы сломать муляжи дверей домушников понадобится полторы минуты. Впрочем, безопасность двери не всегда зависит от их цены. В практике Игоря были случаи, когда его клиентам взламывали двери за 3,5 тыс. Евро.

Ваша квартира может быть в опасности: как защитить свой дом

Часто втрое дешевле дверей — не сломаешь никак. В чем же секрет? "За полторы тысячи квартирных краж, что я увидел, злоумышленник ни разу не сломал или открыл двери 4-5 класса", — говорит специалист.

Главное, на что надо звенуты внимание при выборе двери, — это не внешний вид, а уровень классификации. От четвертого и к шостго — это высокие уровни безопасности независимо от производителя. Они прошли много испытаний и на них должен быть сертификат качества. Физически не сломаешь: цилиндр в замке очень надежный и отпечаток ключа не сделаешь, ведь он эксклюзивный.

Кроме безопасных дверей, стоит позаботиться о сигнализации. Если же такой возможности нет, то оставьте включенным свет, когда будете уезжать. Кроме того, специалисты советуют поддерживать хорошие отношения с соседями и просить их забирать скопления бумаг в вашем почтовом ящике.

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