Владелец гостиниц в Хорватии продавала армии знаменитые "яйца по 17" — СМИ

Поставщица продовольствия для Вооруженных сил Украины Татьяна Глиняная, которая приобрела четыре гостиницы в хорватском курортном городе Сплит, причастна к самому громкому коррупционному скандалу в Минобороны 2023 года — знаменитых "яиц по 17", которые включила в свой каталог продуктов компания "Актив компани".

Как сообщает Цензор.Нет, это одна из многочисленных компаний, входящих в так называемую группу белоцерковских Татьяны Глиняной.

По информации издания, около 30 лет эти компании зарабатывали на поставках питания для армии.

“На первую половину 2023 г. МО подписано 10 договоров с компаниями, которые взяли на себя обеспечение воинских частей в разных областях. Среди них самый большой контракт имела уже упомянутая в яичном скандале "Актив компани" — она получила 13 миллиардов, ее ближайшие конкуренты подписали контрактов на 8,9, еще две компании, по сути являющиеся представителями одной группы, — примерно по 4,5 миллиарда каждый ”, — сообщают журналисты.

По информации издания, в предыдущем, 2022 году, больше всего контрактов имела компания "Премиум компани", которая была переименована в "Актив компани".

После скандала вокруг "яиц по 17", как исследовали журналисты, "Актив компани" на тендеры не выходила.

Однако компания из группы Глиняной "Гранд консалт" выиграла в 2023 году тендеров более чем на 8 миллиардов гривен. Из них на 2,8 миллиарда договоров подписано уже в декабре 2023 года. На последних торгах "Гранд консалт" выиграл 10 лотов.

Напомним, ранее издание "NV Бизнес" выяснило, что поставщик пищи для Вооруженных сил Украины Татьяна Глиняна стала владелицей гостиниц в Хорватии.

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