Конструктор ракеты "Фламинго" сделал признание о своем гражданстве

Владелец компании Fire Point Денис Штилерман

Совладелец украинской оружейной компании Fire Point, конструктор ракеты «Фламинго» Денис Штилерман рассказал, что ранее у него были и украинское, и российское гражданства. Но гражданства страны-агрессора его лишили еще в 2016 году.

Об этом Штилерман сообщил в интервью Наталье Мосейчук в проекте «Мосейчук+».

«У меня одновременно было два гражданства — и России, и Украины. Меня лишили в 2016 году российского, чему я очень рад«, — сказал совладелец Fire Point.

Он также объяснил, что могло послужить причиной потери российского паспорта.

«Ну, не знаю, я принимал активное участие в Майдане. Потом я очень такие высказывания о российской власти негативные всегда делал и имел мысли после того, как они аннексировали часть Грузии. После 2008 года я очень негативно начал относиться к российской власти. Поэтому они нашли какой-то повод, я даже не помню какой, и лишили меня гражданства», — рассказал Штилерман.

Что известно о Fire Point и Штилермане?

Fire Point — частная украинская оборонная компания, известная производством беспилотников и крылатой ракеты FP-5 «Фламинго». Компания, основанная в 2022 году (предположительно, на базе киноиндустрии), заявляет о крупных контрактах и 60% глубоких ударов по России своими дронами FP-1.

Ранее сообщалось, что у владельца и инженера Fire Point Штилермана было двойное гражданство — украинское и российское — и он пользовался другой фамилией. Сам он в интервью другим медиа утверждал, что гражданства РФ его лишили в 2016 году из-за обращения экс-жены и его активного участия в Майдане.

В августе издание The Kyiv Independent писало, что НАБУ проверяет Fire Point относительно возможного завышения цен на дроны для Минобороны Украины. Журналисты также отмечали, что представители компании якобы связаны с бизнесменом Тимуром Миндичем – ныне фигурантом громкого расследования о коррупции в энергетике и не только. В НАБУ тогда опровергли информацию о проверке Fire Point. А Штилерман утверждал, что у Миндича нет никакого влияния на деятельность компании и он не является ее совладельцем.

Кстати, по данным САП, один из фигурантов расследования коррупции в энергетике — исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Игорь Фурсенко — с марта 2025 года работает администратором в Fire Point. Благодаря этому он получил отсрочку от мобилизации и неоднократно выезжал за границу.

Накануне владелец Fire Point подтвердил в интервью Radio NV, что его компания попала под проверку НАБУ как один из крупнейших производителей дронов. По его словам, дело ведется против бывших сотрудников Агентства оборонных закупок и Госспецсвязи и касается возможного завышения цен на некоторые закупки.