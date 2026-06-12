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- Украина
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Владелец квартиры в Ивано-Франковске убила знакомого вазой: мужчина стек кровью
Во время спора женщина нанесла потерпевшему удар обломком разбитой стеклянной вазы в участок шеи. Полученное ранение оказалось смертельным — мужчина скончался на месте происшествия.
В Ивано-Франковске во время застолья 55-летняя женщина ударила своего гостя обломком разбитой стеклянной вазы. От кровотечения мужчина скончался на месте происшествия.
Об этом сообщили в полиции.
«55-летняя владелица дома вместе с 46-летней подругой и 56-летним знакомым распивали алкогольные напитки. Впоследствии между хозяйкой квартиры и мужчиной возник конфликт. Во время спора женщина ударила потерпевшего в шею обломком разбитой стеклянной вазы. Мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Подозреваемую арестовали. За умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Кировоградской области правоохранители раскрыли убийство 28-летней женщины, которую с февраля этого года разыскивали как без вести пропавшую. Выяснилось, что во время праздничного застолья между отцом и дочерью возникла ссора. Отец ее застрелил, а тело закопал.