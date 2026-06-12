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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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74
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Владелец квартиры в Ивано-Франковске убила знакомого вазой: мужчина стек кровью

Во время спора женщина нанесла потерпевшему удар обломком разбитой стеклянной вазы в участок шеи. Полученное ранение оказалось смертельным — мужчина скончался на месте происшествия.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Женщина задержана

Женщина задержана / © pixabay.com

В Ивано-Франковске во время застолья 55-летняя женщина ударила своего гостя обломком разбитой стеклянной вазы. От кровотечения мужчина скончался на месте происшествия.

Об этом сообщили в полиции.

«55-летняя владелица дома вместе с 46-летней подругой и 56-летним знакомым распивали алкогольные напитки. Впоследствии между хозяйкой квартиры и мужчиной возник конфликт. Во время спора женщина ударила потерпевшего в шею обломком разбитой стеклянной вазы. Мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Подозреваемую арестовали. За умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Кировоградской области правоохранители раскрыли убийство 28-летней женщины, которую с февраля этого года разыскивали как без вести пропавшую. Выяснилось, что во время праздничного застолья между отцом и дочерью возникла ссора. Отец ее застрелил, а тело закопал.

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Дата публикации
Количество просмотров
74
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