Владелец пент-хауса с крокодилом Соколов после скандала рассказал свою версию: кого обвинил

Бизнесмен Владислав Соколов

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Бизнесмен Владислав Соколов, имя которого фигурирует в материалах расследования о злоупотреблениях при строительстве защитных сооружений для энергообъектов в Киевской области, озвучил свою позицию. Мужчина отверг обвинения в хищении средств. Бизнесмен утверждает, что большинство работ выполнял без авансов и договоров по личной просьбе тогдашнего главы Киевской ОВА Николая Калашника, а теперь из него пытаются сделать «козла отпущения».

Об этом Соколов рассказал в своем видеообращении.

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Соколов сообщил, что в течение 24 лет возглавляет предприятие, специализирующееся на оптовой торговле черным металлопрокатом.

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Соколов о приглашении от Калашника и защите подстанций в Новых Петровцах и Бородянке

«В ноябре 2025 года меня пригласил Калашник Николай Владимирович, который на тот момент занимал должность руководителя Киевской областной военной администрации, для участия в реализации плана стойкости в Киевской области», — рассказал бизнесмен.

По его словам, совместно с компанией “Консалтингбуд” был разработан эскизный проект физической защиты трансформаторных подстанций ПС-110. Соколов отметил, что этот проект был одобрен и избран среди большого количества предложений других потенциальных подрядчиков, в том числе и тех, которые предложило Агентство восстановления и развития.

После этого, по словам бизнесмена, Калашник попросил немедленно приступить к реализации проекта и завершить строительные работы в максимально сжатые сроки. Соколов сказал, что совместно с компанией “Консалтингбуд” строительство этих объектов удалось завершить в течение трех недель, поручение Калашника выполнили до конца декабря.

“После этого объект неоднократно посещали представители Офиса президента и иностранных делегаций вместе с Николаем Владимировичем, которые высоко оценивали эти защитные сооружения. Калашник получил политические дивиденды, при этом ни за поставленные материалы, ни за работы, выполненные на подстанциях «Новые Петровцы» и «Бородянка», не было уплачено ни копейки«, — утверждает бизнесмен.

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Предприятие не получило оплату материалов и за установку защиты на энергообъектах Киевщины

По его словам, в марте 2026 года Калашник сообщил, что оплату за выполненные работы можно будет провести только после повышения уровня защиты сооружений до второго. Речь идет о защите трансформатора не только от прямого попадания дрона, но и от удара баллистикой.

Соколов также отметил, что Калашник высоко оценил оперативность сотрудничества и предложил установить защитные сооружения еще на 26 трансформаторных подстанциях Киевщины, пообещав своевременно оплачивать эти работы.

После этого предприятие начало подготовку проектной документации, согласованной с Генеральным штабом и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз. Предприятие Соколова, по его словам, должно было обеспечивать строящиеся объекты необходимым металлопрокатом.

«В апреле 2026 года губернатор Калашник сказал мне, что для реализации плана стойкости необходимо также осуществить защиту первого уровня когенерационных установок, расположенных на территории Киевской области, без авансовых платежей, без подписанных договоров. «Владислав Владимирович, нужно срочно, рассчитываем на вас, помогите, пожалуйста, оплата будет проведена позже». Хорошо, договорились», — рассказал бизнесмен.

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По словам Соколова, сначала его попросили всего за неделю выполнить работы на четырех когенерационных установках в Славутиче, которые недавно передали западные партнеры. Все было сделано в установленные сроки.

«По завершении работ приехал губернатор Калашник с премьер-министром, снял видеоролик для западных партнеров и получил свои политические дивиденды. Он поблагодарил меня за оперативность, при этом ни за поставленные материалы, ни за выполненные работы не заплатили ничего«, — утверждает бизнесмен.

Соколов о неуплате за защиту подстанций

Соколов также рассказал, что в конце мая Калашник сообщил ему о включении в план стойкости защиты габионами трансформаторных подстанций ПС-35, что предусматривало защиту первого уровня. По словам бизнесмена, работы нужно было начать немедленно, и «это уже была не просьба, а, скорее всего, требование».

Соколов отметил, что в течение июня его команда выполнила работы по физической защите 30 объектов ПС-35. По его словам, многочисленные бригады работали одновременно в круглосуточном режиме, материалы поставлялись непрерывно, а также устранялись претензии со стороны ДТЭК.

«Мы справились без авансовых платежей со стороны облгосадминистрации, без подписанных договоров. Только на честном слове Калашника. В последний день не было оплачено ничего«, — заявил бизнесмен.

Он также сообщил, что в течение 2026 года его предприятие обеспечило защиту 34 когенерационных установок в Белой Церкве, Славутиче, Буче, Броварах, Макарове, Воронькове и других населенных пунктах. Кроме того, по словам Соколова, была обустроена физическая защита 30 объектов трансформаторных подстанций ПС-35. А еще – изготовлено и установлено 69 турельных башен, укомплектованных заставами для военных.

Бизнесмен также рассказал, что его предприятие изготовило и установило 16 башен РЭБ в зоне отчуждения, а еще – 52-метровую башню спецсвязи в Яготинском районе. По его словам, по состоянию на момент заявления ни одна из этих работ не была оплачена.

“Губернатор Калашник получил политические дивиденды и стал министром инфраструктуры. Я получил неоплаченную дебеторскую задолженность и заявление нового губернатора Киевской области Тимура Ткаченко о том, что лично он ничего не обещал», — утверждает Соколов.

Соколов заявил о недофинансировании защиты подстанций Киевщины на 500 млн грн

Он сообщил, что в мае 2026 началось строительство 26 защитных сооружений на трансформаторных подстанциях ПС-110. По заключению экспертизы, общая стоимость этих объектов составляет около 2,1 млрд грн. В июне генподрядные и проектные организации получили аванс в размере 580 млн грн. В качестве поставщика металлопроката Соколов получил предоплату на сумму 160 млн грн.

Бизнесмен отметил, что необходимые материалы доставлялись в срок, хотя полученного финансирования было недостаточно для реализации проекта. По словам Соколова, с августа он был вынужден самостоятельно снабжать объекты также бетоном, поскольку у генподрядной организации не было для этого средств.

Бизнесмен рассказал, что с октября он дополнительно взял на себя поставки электротехнического оборудования и расчеты с субподрядчиками. По данным Соколова, в целом в течение 2026 года он поставил материалов на подстанции ПС-110 на 726 млн грн, что в четыре раза превышает сумму полученного по этим проектам аванса.

Предприниматель отметил, что, по подсчетам Департамента регионального развития, средний уровень выполнения работ на подстанциях ПС-110 составляет 59%, тогда как сумма авансовых платежей от государства — 36%. Таким образом, по его подсчетам объем недофинансирования объектов составляет 23%. В то же время в эту оценку не входит металлопрокат, который уже находится на стройплощадках, но еще не использован в работах.

В денежном эквиваленте недофинансирование Соколов оценивает примерно в 500 млн грн.

В то же время, он подчеркнул, что готовность 16 объектов, среди которых Черновцы, Тарасовка, Жуляны, Обухов, Борисполь, Мирная, Княжичи и другие, уже превышает 80%. Еще на восьми объектах, по словам бизнесмена, уровень готовности составляет около 50%.

Соколов заявил о дискредитации и попытке сделать из него «козла отпущения»

«Министр Калашник совместно со своими высокопоставленными чинами из СБУ запустили против меня дискредитационную PR-кампанию, которая абсолютно безосновательна, и направлена на то, чтобы сделать из меня козла отпущения относительно кризисной ситуации в энергетической инфраструктуре Киевской области», — высказался Соколов.

Бизнесмен утверждает, что на момент его заявления задолженность Киевской ОВА перед его компанией за материалы и работы, выполненные в течение 2025-2026 годов, превышает 1 млрд грн. Соколов подчеркнул, что не имеет финансовой возможности и дальше финансировать эти объекты за свой счет.

Соколов о давлении со стороны Калашника, обыски, своей квартире и крокодиле

«16 октября по месту моего проживания и работы сотрудники СБУ провели обыски. Постановление суда имело исключительно надуманный повод, были изъяты все личные материальные и денежные ценности», — заявил бизнесмен.

По словам Соколова, после этого на совещании Министерства инфраструктуры Калашник якобы сообщил о возможном продолжении давления на него. Как утверждает предприниматель, министр сказал, что если работы на всех объектах не будут завершены за свой счет Соколова до 15 ноября, ситуация будет иметь еще более серьезные последствия.

«Квартиру, которую показывают в медийном пространстве, я приобрел еще в 2009 году, офис — в 2011-м. Ремонт сделал там по своему вкусу: кому-то может нравиться, кому-то нет, меня устраивает. Всколыхнувшего всех в Интернете крокодила я официально приобрел в Одесском зоопарке всего за 2500 долларов. С тех пор он ни разу не болел, дай бог ему здоровья», — рассказал бизнесмен.

Он добавил, что пользуется автомобилем Toyota, отрицая, что когда-либо имел Rolls-Royce.

Дата публикации 12:40, 12.11.26 Количество просмотров 10 Фигурант коррупционного скандала в энергетике Соколов записал видеообращение

Напомним, накануне разразился коррупционный скандал из-за обнародованных блогерами фото и видео якобы из обысков роскошного двухэтажного пент-хауса в Днепре с позолотой, бассейном, террариумом с живым крокодилом и элитным автопарком. Имение принадлежит днепровскому предпринимателю Владиславу Соколову — члену областной федерации бодибилдинга. По данным расследователей и полиции Киевщины, компании из орбиты Соколова («Сталь Плюс» и «ТД Тризуб») фигурируют в схемах хищения бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для энергообъектов на Киевщине (где речь идет о присвоении 129 млн грн). В настоящее время продолжается следствие.

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