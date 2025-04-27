Владелец украинских издательств "Беби Бук" и "Кредо" зарегистрировал бизнес в "ДНР"

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Владимир Моисеенко, являющийся владельцем нескольких украинских издательств для детей, зарегистрировался как предприниматель в оккупированном Донецке, использовав для этого паспорт гражданина России.

Об этом стало известно из расследования журналистов Bihus.Info.

Согласно информации, издательство «Кредо» было основано в Донецке партнерами Моисеенко и Геннадием Розенбаумом. В 2014 году компания переехала в Киев, но Моисеенко остался единственным владельцем бизнеса. В 2016 году он основал еще одно детское издательство под названием Беби Бук.

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Продукцию «Кредо» по-прежнему можно найти на крупных маркетплейсах, и хотя последние книги были выпущены в 2022 году, их можно приобрести даже на российских интернет-ресурсах.

Расследователи также установили, что на русском рынке продукцию этого издательства представляет компания «Фортуна». Известно, что в ноябре 2022 года владельцем этой компании стал Геннадий Розенбаум, бывший партнер Моисеенко.

Это, по словам журналистов, свидетельствует о том, что «Фортуна», вероятно, контролировалась партнерами «Кредо», и что они не прекратили сотрудничество с россиянами.

Согласно данным российского реестра, Розенбаум зарегистрировал бизнес в оккупированном Донецке в сентябре 2022 года, где он указан как гражданин России, занимающийся полиграфией и онлайн-торговлей. Кроме того, журналисты выяснили, что к концу 2022 года Розенбаум мог проживать в Москве.

Владимир Моисеенко, несмотря на то, что все еще владеет «Кредо» и «Беби Бук», также попал в реестр физических лиц предпринимателей «ДНР» в январе 2025 года, предоставив документы о гражданстве России.

Журналисты смогли связаться с Моисеенко из-за контакта, зарегистрированного на запрещенной в Украине социальной сети «ВКонтакте». Там бизнесмен подтвердил, что раньше продавал книги в Россию, но затем прекратил этот бизнес. В своем комментарии Моисеенко заявил, что сейчас проживает в Германии и не имеет российского гражданства, а также не регистрировался как предприниматель в оккупированном Донецке. Он признал, что посещал оккупированную территорию по личным причинам после начала полномасштабной войны.

Информация была передана Службе безопасности Украины и германскому посольству.

Напомним, ранее мы писали о том, что западные компании не готовы возвращаться в Россию на условиях Кремля.