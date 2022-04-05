Владелица приюта бросила животных закрытыми в вольерах: собаки погибли от голода и жажды (фото 18+)

Владелица приюта бросила животных закрытыми в вольерах: собаки погибли от голода и жажды (фото 18+)

Животные, которых удалось спасти, находятся в критическом состоянии.

Владелица Бородянского приюта для животных Наталья Мазур уехала из поселка, где велись боевые действия, а собак оставила закрытыми в вольерах.

Об этом идет речь на странице всеукраинского гуманистического движения UAnimals в Facebook.

Из-за небрежных действий владелицы приюта, от голода и жажды погибли более 300 собак. Волонтеры, которым удалось добраться до четырехлапых после освобождения населенного пункта, спасли всего треть животных. В настоящее время они находятся в критическом состоянии.

Оставленные в Бородянском приюте собаки / facebook.com/UAnimals.official

Оставленные в Бородянском приюте собаки / facebook.com/UAnimals.official

Оставленные в Бородянском приюте собаки / facebook.com/UAnimals.official

"Приют пострадал от войны, однако животные погибли не от обстрелов и бомбежек. Они погибли страшной смертью без еды и воды, закрытые в своих клетках", — говорится в сообщении.

Оставленные в Бородянском приюте собаки / facebook.com/UAnimals.official

Оставленные в Бородянском приюте собаки / facebook.com/UAnimals.official

Оставленные в Бородянском приюте собаки / facebook.com/UAnimals.official

В UAnimals требуют у КГГА уволить Наталию Мазур с должности и назначить другого руководителя для приюта. Вместе с тем, организация уже написала заявление в правоохранительные органы с требованием расследовать это преступление как факт жестокого обращения с животными.

Оставленные в Бородянском приюте собаки / facebook.com/UAnimals.official

Оставленные в Бородянском приюте собаки / facebook.com/UAnimals.official

"Наталья Мазур в начале марта бросила собак на произвол судьбы — закрытыми в вольерах. Человек, который должен был заботиться о каждом четырехлапом в приюте — оставил их умирать в муках, цинично распространял ложные слухи, будто бы участвует в спасении животных", — сообщили в организации.

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