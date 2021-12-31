Владелица скандального платья Кристина Тышкун впервые рассказала, почему выбрала такой наряд для посещения мэрии Львова

Женщина рассказала, что не является помощницей экс-заместителя.
Владелица скандального платья 27-летняя Кристина Тышкун рассказала, почему надела такое смелое платье и как оказалась в городском совете Львова.
Об этом она рассказала в "Сніданок с 1+1".
"Хочу сразу расставить точки над и. Я не являюсь госслужащим, я — не работник Министерства образования и не государственный служащий. Во Львов я ехала не на официальный визит и никогда не была помощницей заместителя министра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был главным идеологом этого проекта и куратором. Я была связана с этим проектом со стороны медийности и коммуникации, а не как его помошник", — рассказала Кристина.
По ее словам, поездка во Львов была ее инициативой.
"Я сама из Львова, и накануне католического Рождества я хотела провести время с друзьями. Игорь Николаевич поехал на встречу. Я не участвовала ни в каких переговорах. Скажу честно, хотела посмотреть на Андрея Ивановича (городского главу Львова – Ред.), он мне всегда импонировал, он мне интересен как личность, как профессионал своего дела. Хотела познакомиться и сделала фото", – рассказывает девушка.
Она признается, что понимает, что ее фотографии провокативны.
"Я хочу бороться с тем, с чем борются сейчас женщины. Я называю свое платье протестом. Меня затрагивает с точки зрения гендерного неравенства и проявлений сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. Меня оценивают по моему внешнему виду", — говорит Кристина.
Девушка добавляет, что получила кучу хейта и угроз, а также на нее навешали ярлыки и оценили ее умственные способности по платью.
"Я просто надела платье", — резюмировала Кристина.
Увольнение Гарбарука с занимаемой должности на их дружбу не повлияло, заявила Кристина.
Напомним, 24 декабря заместитель Игорь Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовский городской совет. Фурор вызвал откровенный наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним.
28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.
Эксдружина Игоря Гарбарука, сексологиня и гештальт-психотерапевт Анастасия Матюшевская не желает комментировать скандал, в который попал ее бывший из-за откровенное платье его спутницы.
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