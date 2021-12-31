Владелица скандального платья Кристина Тышкун впервые рассказала, почему выбрала такой наряд для посещения мэрии Львова

Владелица скандального платья Кристина Тышкун впервые рассказала, почему выбрала такой наряд для посещения мэрии Львова

Женщина рассказала, что не является помощницей экс-заместителя.

Владелица скандального платья 27-летняя Кристина Тышкун рассказала, почему надела такое смелое платье и как оказалась в городском совете Львова.

Об этом она рассказала в "Сніданок с 1+1".

"Хочу сразу расставить точки над и. Я не являюсь госслужащим, я — не работник Министерства образования и не государственный служащий. Во Львов я ехала не на официальный визит и никогда не была помощницей заместителя министра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был главным идеологом этого проекта и куратором. Я была связана с этим проектом со стороны медийности и коммуникации, а не как его помошник", — рассказала Кристина.

Фото из социальных сетей

По ее словам, поездка во Львов была ее инициативой.

"Я сама из Львова, и накануне католического Рождества я хотела провести время с друзьями. Игорь Николаевич поехал на встречу. Я не участвовала ни в каких переговорах. Скажу честно, хотела посмотреть на Андрея Ивановича (городского главу Львова – Ред.), он мне всегда импонировал, он мне интересен как личность, как профессионал своего дела. Хотела познакомиться и сделала фото", – рассказывает девушка.

Она признается, что понимает, что ее фотографии провокативны.

"Я хочу бороться с тем, с чем борются сейчас женщины. Я называю свое платье протестом. Меня затрагивает с точки зрения гендерного неравенства и проявлений сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. Меня оценивают по моему внешнему виду", — говорит Кристина.

Платье Тишкуна уже успели продать на аукционе. Фото: facebook.com/Nikiforov.Artem

Девушка добавляет, что получила кучу хейта и угроз, а также на нее навешали ярлыки и оценили ее умственные способности по платью.

"Я просто надела платье", — резюмировала Кристина.

Увольнение Гарбарука с занимаемой должности на их дружбу не повлияло, заявила Кристина.

Напомним, 24 декабря заместитель Игорь Гарбарук находился с рабочим визитом во Львове. В рамках визита он посетил Львовский городской совет. Фурор вызвал откровенный наряд помощницы Гарбарука Кристины Тишкун, которая находилась в поездке вместе с ним.

28 декабря Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра образования Украины Игоря Гарбарука по его заявлению.

Эксдружина Игоря Гарбарука, сексологиня и гештальт-психотерапевт Анастасия Матюшевская не желает комментировать скандал, в который попал ее бывший из-за откровенное платье его спутницы.

Почему Кристина Тишкун выбрала откровенное платье на официальную встречу с мэром Львова

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