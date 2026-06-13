Владельцам газовых котлов грозят большие штрафы: кто заплатит 100 тысяч грн

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Украинцев могут оштрафовать за несанкционированную замену газового котла на более мощный или установку дополнительных газовых приборов.

Об этом напоминают в профильном издании отрасли «ГазПравда».

Потребителей могут оштрафовать за самовольную замену газовой плиты или котла, вмешательство в работу счетчика, превышение мощности газовых приборов и т.д.

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Размер штрафов зависит от вида нарушения и может составлять от нескольких тысяч до более чем 100 тысяч грн.

Так, за самовольное использование газа предусмотрен административный штраф. Согласно статье 103 КУоАП, штраф составляет от 10 до 100 тысяч гривен (т.е. от 170 до 1700 грн).

Одним из распространенных нарушений является превышение мощности приборов. Это происходит, когда потребитель без согласования заменяет газовый котел более мощным или устанавливает дополнительные газовые приборы. В результате, превышается диапазон вычисления газового счетчика.

Ранее сообщалось, что многие украинцы рассуждают о замене устаревших газовых приборов, чтобы заблаговременно подготовить свой дом к холодам. Но не все знают, к кому обращаться за помощью. Больше об этом читайте в новости.

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