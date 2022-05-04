Владимир Дантес о бомбардировках родного Харькова: "Я просто рыдал"

Украинский певец, телеведущий и судья "Лиги Смеха" Владимир Дантес (DANTES) сегодня, 4 мая, присоединился к "Сніданку з 1+1".

Недавно Дантес выпустил первую украиноязычную песню "Обійми". Своим творчеством Дантес решил поддержать всех, кто как и он переходит на украинский и боится допустить ошибки. В видеоработе певец показал мирные города и Украину до полномасштабного вторжения, добавив кадры из своей YouTube-программы о стартапах. В видео много украинских городов, по которым Дантес очень скучает.

"Когда делал это видео, я взял кадры из нашего проекта "Мама, я делаю бизнес", где я рассказывал об украинских стартапах. И нас всюду встречали вот так с объятиями, не было такого, чтобы мы приходили, а вокруг грустные лица. Перед тем, как работать – обязательно приглашали за стол, и я подумал, что каждому из нас нужно то, к чему идти. Мы каждый день видим ужасы, но на кухне или по телефону с родными мы все равно говорим о том, как мы победим, как будем праздновать. Я очень скучаю по родному Харькову, по Северодонецку, Угледару, Одессе. На видео почти все города Украины есть, и я уверен, там будет еще лучше, чем было до войны. Каждому из нас нужно такое будущее, немного ностальгическое", — прокомментировал исполнитель.

Владимир Дантес представил свою первую украиноязычную песню и рассказал о волонтерской деятельности

Харьков – родной город Владимира Дантеса. Там он вырос и получил образование. Говорит, что среди знакомых земляков многие переехали в безопасные места, ведь Харьков непрерывно бомбят.

"Моя мама в Киеве, некоторые разъехались кто-куда: в Израиль, в Европу, кто-то на запад Украины. Среди одноклассников моих и знакомых некоторые остались в Харькове. Мне очень грустно. И честно, грустно – это совсем мягкое слово… Это будто мое детство бомбят… Я никогда не думал, что я буду рыдать из-за здания… И 1 марта, мне кажется, что я навсегда запомню этот день, попали ракетой в Площадь Свободы… Я просто рыдал, потому что я вырос в центре города. Вот те дома, которых сейчас нет — там жили мои одноклассники, родственники. К счастью, с ними все хорошо. Но я так люблю Харьков и уже жду момент победы, у меня уже в голове есть планы, я хочу 2 недели в месяц посвящать тому, чтобы ездить в Харьков и восстанавливать город", — отметил Дантес.

Пока артист не сидит на месте, а активно приближает победу на своем фронте. Кроме того, телеведущий отдал свою желанную машину – желтую Tesla на нужды волонтеров. По словам Дантеса, сейчас ее использует волонтерское движение "Зграя", в котором привлечены его коллеги-юмористы из "Лиги Смеха". Он с удовольствием отдал свой автомобиль и подчеркнул, что волонтеры часто развозят необходимые вещи не только для военных, но и для детей, которые точно будут в восторге от ее яркого цвета, что создаст настроение.

Дантес уверен, что победа ожидает Украину очень скоро и ассоциирует ее празднование с большим столом, который объединит всех украинцев.

"У меня в голове, такой большой стол, от Ужгорода до Луганска… За столом мы никогда не говорим о чем-то плохом. Мы говорим друг о друге, как семья, как кто-то сходил на рыбалку. Стол – это то, что лежит в нашему ДНК, и я так воспринимаю свою страну и так воспринимаю победу", — говорит певец.

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