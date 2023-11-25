Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в субботу, 25 ноября, почтили память жертв Голодомора в 90-ю годовщину трагедии.

Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

"Сегодня будут звучать наши молитвы. И будут звучать наши слова в защиту справедливости. И будет видна наша солидарность – солидарность всех свободных людей, которые зажгут свечи памяти в знак того, что Украина никогда не забудет своих людей, чьи жизни были унесены Голодомором-геноцидом. И когда в ночь перед днем памяти жертв геноцида звучала работа нашей ПВО, когда работает оружие наших воинов для защиты жизни Украины, когда наши спасатели ГСЧС ликвидируют последствия вражеских обстрелов и помогают людям, мы знаем, что Украину не сломать, не покорить и не уничтожить.

Владимир и Елена Зеленские почтили жертв Голодомора/Фото: Telegram

Украина сохранится. И будет свободной. И будет идти по пути свободы вместе с теми в мире, кого уважает и кто уважает наше государство. Это только наш выбор – и так будет.

Владимир и Елена Зеленские почтили жертв Голодомор/Фото: Telegram

Сегодня молитвы, стремление к справедливости и огонь, символизирующий нашу национальную память, объединит украинскую нацию. Мы никогда не забудем, через что пришлось пройти Украине. И обязательно остановим новый геноцид, который унаследовавшая преступность тоталитаризма Россия принесла на нашу землю.

Владимир и Елена Зеленские почтили жертв Голодомор/Фото: Telegram

Владимир и Елена Зеленские почтили жертв Голодомор/Фото: Telegram

Вечная память всем жертвам Голодомора-геноцида! Вечная благодарность всем, кто сражался и борется за свободу Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский обратился к украинцам в 90-ю годовщину Голодомора.

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