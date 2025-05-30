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Владимир и Елена Зеленские пришли на "Книжный Арсенал": что они купили
Супруги Зеленские приобрели книги, которые передадут на фронт.
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 30 мая посетили «Книжный Арсенал» в Киеве. Они приобрели книги, которые будут переданы на фронт.
Об этом пишет «Суспільне».
В издательстве Vivat супруги выбрали:
«Майстер корабля» Юрия Яновского;
«Любий Едварде» Энн Наполитано;
«Зброя судного дня» Юрия Щербака;
артбук «SKOVORODANCE. Коло щасливих людей».
А вот у «Видавництва Анетти Антоненко» Зеленские выбрали книгу «Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі». На стойке продавец сказал Зеленскому: «Чтобы вы дописали ее по-украински».
У издательства «Білка» Зеленские купили книгу «Шептуха» Тамары Гориха Зерня.
На стенде «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» президенту и первой леди подарили «Лірику маріупольських бомбосховищ» Оксаны Стоминой.
У издательства «Віхола» они приобрели:
«Бути українською» Ольги Дубчак;
«З країни рижу та опію» Софии Яблонской;
«Букурія. Історія одного плавання» Богдана Журавля.
«Книжный Арсенал 2025»
В этом году Международный фестиваль продлится с 29 мая по 1 июня. Фокус-тема «Книжного Арсенала 2025» — «Все между нами — перевод», а ее кураторы — Марси Шор и Оксана Форостина.