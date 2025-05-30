Владимир и Елена Зеленские пришли на "Книжный Арсенал": что они купили

Супруги Зеленских на «Книжном Арсенале» / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 30 мая посетили «Книжный Арсенал» в Киеве. Они приобрели книги, которые будут переданы на фронт.

Об этом пишет «Суспільне».

В издательстве Vivat супруги выбрали:

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«Майстер корабля» Юрия Яновского;

«Любий Едварде» Энн Наполитано;

«Зброя судного дня» Юрия Щербака;

артбук «SKOVORODANCE. Коло щасливих людей».

А вот у «Видавництва Анетти Антоненко» Зеленские выбрали книгу «Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі». На стойке продавец сказал Зеленскому: «Чтобы вы дописали ее по-украински».

У издательства «Білка» Зеленские купили книгу «Шептуха» Тамары Гориха Зерня.

На стенде «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» президенту и первой леди подарили «Лірику маріупольських бомбосховищ» Оксаны Стоминой.

У издательства «Віхола» они приобрели:

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«Бути українською» Ольги Дубчак;

«З країни рижу та опію» Софии Яблонской;

«Букурія. Історія одного плавання» Богдана Журавля.

«Книжный Арсенал 2025»

В этом году Международный фестиваль продлится с 29 мая по 1 июня. Фокус-тема «Книжного Арсенала 2025» — «Все между нами — перевод», а ее кураторы — Марси Шор и Оксана Форостина.