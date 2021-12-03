Владимир Остапчук прокомментировал смерть директора Дома ученых, где произошла "голодная туса"

Шоумен был ведущим на этом мероприятии.

Шоумен Владимир Остапчук прокомментировал смерть директора Дома ученых во Львове Романа Славитича, где произошла "голодная туса".

Как известно, на этом мероприятии Остапчук – ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина", присутствовал в качестве ведущего.

На странице в Instagram шоумен разместил следующий текст:

"Лента принесла ужасную новость, умер Роман Ильич Славитич, директор львовского Дома ученых. Реально страшно. Соболезнования родным. Для остальных — давайте затихнем и подумаем обо всем этом каждый наедине с собой, о легкости, с которой бросаем камни в других", — написал Владимир.

instagram.com/vova_ostapchuk

Под этим постом он закрыл комментарии, отметив, что "умеющие понимать – поймут".

Напомним, что на днях во Львове закрыли Дом ученых, где произошла скандальная эротическая вечеринка – "голодная блогерская тусса" в день траура. В День памяти жертв Голодоморов известный блоггер-миллионник Александр Залиско организовал роскошное празднование с элементами эротики в городском Доме.

На резонансную вечеринку пришли многие украинские блоггеры, среди присутствующих был и Владимир Остапчук, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Во Львове закрыли Дом ученых, где произошла скандальная "голодная тусовка" | Новости Украины

После всеукраинского скандала гости на своих страницах в соцсетях начали извиняться за "голодную тусу". Именинник Александр Залиско рассказал, что устроил празднование в этот день "из-за тупости и невнимательности". Также он убеждает, что и у вечеринки не было названия, а то, что сейчас расходится в Сети "Голодная туса" — это якобы просто выдернутая из контекста фраза.

На блогера составили протокол, а дело передали в суд. Он готовится заплатить штраф от 17 тысяч гривен. Кроме этого, многие известные компании после скандала отказались от сотрудничества с блоггерами-гостями.

В свою очередь заместитель львовского директора Дома ученых Василий Мастикаш, сдавший здание в аренду, заявил, что его обманули. Так, его заверили, что будут праздновать "обычный день рождения". На мероприятии должны были присутствовать только 40 человек, в то время как было более 100 человек, а вечеринка больше напоминала какую-то эротику. Заместитель директора признался, что и сами они не учли годовщину Голодомора, ведь договор об аренде помещения подписывали еще в октябре.

В результате Дом ученых временно закрыли за нарушение карантинных требований.

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