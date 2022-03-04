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Владимир Зеленский обратился к украинцам: главное из выступления

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Владимир Зеленский обратился к украинцам: главное из выступления

Владимир Зеленский / Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам. Вот главные тезисы его обращения.

  • Мы пережили ночь, которая могла остановить историю Украины и Европы — российские войска атаковали Запорожскую АЭС (самую большую в Европе, она могла быть как шесть Чернобылей).
  • Российские танкисты знали, что они обстреливают. Это террор невиданного уровня. В Украине 15 атомных блоков, а у российских военных полностью отсутствует память о Чернобыльской трагедии.
  • Мы вместе в 1986 году боролись с последствиями взрыва на ЧАЭС. Вы должны помнить свечение над разрушенной ЧАЭС. Как сейчас такое вообще возможно, как такое можно забыть? Радиация не знает где Россия, где границы вашей страны. Необходимо немедленно ужесточить санкции против ядерного террориста и закрыть небо над Украиной, тогда Россия хотя бы с неба не будет бить по АЭС.
  • Враг завел в Украину абсолютное большинство своих войск, почти всю армию. Но героическое сопротивление украинцев уже девятый день спасает нас от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечности со времен нацистской оккупации.
  • В Чернигове вчера, 3 марта, российские бомбы выбили 47 мирных людей. Уничтожают Харьков артиллерией и реактивными авиаударами. Сегодня утром ракета ударила по зданию школы, по детям и такой становится реальность, когда приходит "братская" Россия.
  • Вчера, 3 марта, на переговорах в Белоруссии было согласовано создать гуманитарные коридоры, где люди страдают больше всего. Но сегодня мы увидим, работает ли договоренность.
  • Столица остается ключевой мишенью для окупантов, но они не сломают нас, не сломают наше государство. Они проигрывают, потому что мы у себя дома, на своей земле.
  • Мы боремся против мощного врага, превосходящего нас по численности. Который превосходит нас по количеству техники. Но какой на тысячи световых лет далек от нас – нормальных людей, имеющих достоинство.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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