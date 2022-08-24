Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Португалии участие в восстановлении Украины

Президент провел встречу с министром иностранных дел Португалии Жуаном Кравиньо в рамках его визита в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил, что глава МИД Португалии прибыл в Украину именно в день 31-й годовщины восстановления независимости нашего государства.
Об этом сообщает Офис президента.
"Мы благодарны за то, что вы приехали, не обращая внимания на сирены. Я рад, что людей и государств, также не боящихся российской агрессии, становится вокруг Украины все больше", — подчеркнул президент.
Владимир Зеленский во время встречи призвал Португалию ввести визовые ограничения против граждан РФ.
Отдельное внимание было уделено участию Португалии в восстановлении образовательной инфраструктуры Житомира, а также учебных заведений Ирпеня и Бучи при поддержке муниципалитета португальского города Кашкайш.
"Вы одно из первых государств, которые фактически уже присоединяются к программе восстановления Украины. Мы благодарны за это", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, глава МИД Португалии 24 августа прибыл с визитом в Киев.
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